Osiem państw, w tym Polska i Francja, zaapelowało o przeprowadzenie wyborów parlamentarnych i prezydenckich w Palestynie w pierwszym kwartale 2027 r. Głosowanie zostało przełożone na 11 września 2027 r. – poinformowała agencja AFP.

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Polska i siedem państw chcą wyborów w Palestynie na początku 2027 r.

Pod wspólnym oświadczeniem podpisali się ministrowie spraw zagranicznych Polski, Francji, Australii, Belgii, Luksemburga, Kanady, Wielkiej Brytanii i Norwegii. Wezwali oni do przeprowadzenia wyborów parlamentarnych i prezydenckich na terytoriach palestyńskich w pierwszych trzech miesiącach 2027 r.

Podkreślili, że wolne i transparentne wybory są niezbędne dla zachowania demokratycznych zasad. Ich zdaniem głosowanie pozwoliłoby palestyńskim przywódcom uzyskać odnowiony mandat do reprezentowania aspiracji społeczeństwa, w tym jego dążeń do godności, wolności i samostanowienia.

Ministrowie zwrócili uwagę, że od ostatnich powszechnych wyborów minęło 20 lat. Przypomnieli również, że głosowanie zaplanowane na 2021 r. zostało wcześniej odroczone. W ich ocenie tak długi okres bez wyborów pozbawia Palestyńczyków możliwości demokratycznego wyrażania swoich poglądów przy urnach.

Mahmud Abbas wyznaczył wybory na wrzesień 2027 r.

Prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas ogłosił 11 października, że wybory parlamentarne, które miały odbyć się w listopadzie tego roku, zostaną przełożone na 11 września 2027 roku. Na ten sam dzień wyznaczył również głosowanie prezydenckie.

90-letni Abbas, sprawujący władzę od 2005 r., uzasadniał decyzję sytuacją na palestyńskich terytoriach. Wskazywał na izraelskie ataki, rozbudowę osiedli na ziemiach palestyńskich, przemoc ze strony osadników oraz ograniczenia w przemieszczaniu się mieszkańców okupowanego Zachodniego Brzegu.

Izraelski minister spraw zagranicznych Gideon Saar odrzucił argumentację palestyńskiego przywódcy. Określił jego zarzuty jako „absurdalne kłamstwo mające na celu uniknięcie odpowiedzialności i rozliczenia”.

Palestyńczycy nie wybierali prezydenta od 2005 r.

Ostatnie wybory prezydenckie w Palestynie odbyły się w 2005 r., natomiast parlament został wybrany rok później. Kadencja Abbasa zakończyła się w 2009 r., jednak polityk nadal sprawuje władzę, wydając dekrety.

W wyborach parlamentarnych w 2006 r. zwyciężył islamistyczny Hamas. W 2007 r. ugrupowanie przejęło siłą kontrolę nad Strefą Gazy, wypierając stamtąd siły lojalne wobec Abbasa i jego ugrupowania Fatah.

Od tego czasu palestyńskie terytoria pozostają podzielone politycznie. Fatah sprawuje kontrolę nad Autonomią Palestyńską na Zachodnim Brzegu, natomiast Strefa Gazy pozostaje odrębnym obszarem konfliktu politycznego.

Sytuacja w Strefie Gazy pozostaje trudna

Od października 2025 r. w Strefie Gazy obowiązuje zawieszenie broni, jednak Izrael nadal kontroluje około 60 proc. jej terytorium i prowadzi ataki.

Według informacji zawartych w depeszy ponad 80 proc. budynków w Strefie Gazy zostało zniszczonych lub uszkodzonych. Setki tysięcy mieszkańców przebywają w namiotach i innych tymczasowych schronieniach.

Ministrowie spraw zagranicznych ośmiu państw zaznaczyli, że ich dalsze wsparcie dla władz palestyńskich oraz działania na rzecz wzmacniania ich instytucji wiążą się z oczekiwaniem realizacji zobowiązań dotyczących reform i demokratycznego odnowienia władz.