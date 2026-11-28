Manifestację zorganizowały Ogólnopolski Strajk Kobiet i Fundacja Widzialne. Termin dobrano nieprzypadkowo – odbyła się ona w 108. rocznicę wywalczenia przez Polki pełni praw wyborczych. Uczestnicy wyruszyli spod Sejmu około godz. 14, a przed godz. 16 dotarli w okolice Pałacu Prezydenckiego.

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Aleksandra Łoboda z Fundacji Widzialne zwróciła uwagę, że mimo upływu 108 lat od przyznania kobietom pełni praw wyborczych nadal nie mogą one korzystać z pełni praw. – Nie mamy prawa do decydowania o sobie, do bezpieczeństwa, do ochrony zdrowia, czyli prawa do przerywania ciąży – podkreśliła.

Jak zaznaczyła, poniedziałek jest ostatnim dniem, w którym prezydent Karol Nawrocki może podpisać ustawy dotyczące aborcji. Demonstracja miała pokazać, że kobiety i wspierające je osoby oczekują legalnej i dostępnej aborcji.

Dwie ustawy w sprawie aborcji czekają na decyzję Karola Nawrockiego

Prace parlamentarne nad dwoma projektami zmian w przepisach dotyczących przerywania ciąży zakończyły się 6 listopada. Tego dnia Senat przyjął bez poprawek nowelizację Kodeksu karnego przewidującą dekryminalizację pomocy w aborcji. Druga ustawa dotyczy zmiany przepisów o planowaniu rodziny. Zakłada przywrócenie możliwości przerwania ciąży w przypadku stwierdzenia ciężkiej wady płodu. Przesłanka ta została usunięta z polskiego prawa w 2020 r. w następstwie wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Oba akty prawne zostały przekazane prezydentowi, który musi zdecydować o ich dalszym losie.

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Organizatorka marszu przedstawiła również szerszy zakres postulatów demonstrantów. – Domagamy się zmian w polskim prawie aborcyjnym: domagamy się legalnej aborcji na NFZ, domagamy się dekryminalizacji aborcji – pełnej. I domagamy się rozwiązywania przez miasta nielegalnych zgromadzeń, zarówno pod polskimi szpitalami, jak i pod przychodnią AboTak – wymieniła Łoboda.

Marsz Kobiet w Warszawie. „Brak legalnej aborcji zabija”

W manifestacji uczestniczyły m.in. przedstawicielki Stowarzyszenia Polskie Babcie, a także młodzi ludzie związani z Lewicą i partią Razem.

Podczas wydarzenia przemawiali również organizatorzy październikowych protestów pod hasłem „Czerwona kartka za aborcję”. Demonstracje odbyły się 22 października w wielu polskich miastach, w szóstą rocznicę wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego przesłanki embriopatologicznej.

Uczestnicy sobotniego marszu nieśli transparenty z hasłami krytykującymi obowiązujące przepisy i politykę władz. Można było na nich przeczytać m.in.: „Brak legalnej aborcji zabija”, „Wet za wet, panie prezydencie”, „Wsadź sobie weta, decyduje kobieta”, „Polska za aborcją” oraz „Nie dlatego na was głosowałyśmy”.

Demonstracja pod hasłem „Marsz Kobiet na Pałac Prezydencki” Foto: PAP/Radek Pietruszka

W pobliżu Pałacu Prezydenckiego, gdzie zakończyła się manifestacja, swoje stanowisko zaprezentowali również przeciwnicy aborcji. Ustawili tam namiot z napisem „Aborcja zabija”.

Stołeczna policja przekazała PAP, że zgromadzenie przebiegło spokojnie. Nie odnotowano zatrzymań.

Obecnie polskie prawo dopuszcza przerwanie ciąży w dwóch przypadkach. Pierwszym jest zagrożenie życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, przy czym przepisy nie określają w tym przypadku granicy wieku płodu. Drugim jest uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. W takiej sytuacji aborcja jest dopuszczalna do 12. tygodnia ciąży.

Kancelaria Prezydenta zapowiada decyzję w sprawie aborcji

W ostatnich tygodniach do prezydenta trafiały apele zarówno zwolenników, jak i przeciwników liberalizacji przepisów. 19 listopada przedstawiciele ruchu Akcja Demokracja przekazali do Kancelarii Prezydenta RP apel podpisany przez ponad 8 tys. osób. Sygnatariusze wezwali Karola Nawrockiego do nieblokowania uchwalonych ustaw.

O zawetowanie przepisów zabiegają natomiast środowiska pro-life. Ponad 100 osób podpisało List Otwarty Środowisk Obrony Życia, w którym zaapelowano do prezydenta o odrzucenie ustawy przywracającej możliwość przerwania ciąży w przypadku ciężkiej i nieuleczalnej wady płodu. „Diagnoza nie może być wyrokiem śmierci. Choroba nie odbiera godności. Niepełnosprawność nie odbiera prawa do życia” – napisali autorzy listu.

Do kwestii ustaw aborcyjnych odniósł się w tym tygodniu rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w rozmowie z Radiem TOK FM. Zapowiedział, że decyzja Karola Nawrockiego zostanie ogłoszona w ciągu kilku najbliższych dni. Jak wyjaśnił, podstawowym punktem odniesienia dla prezydenta pozostaje konstytucja, która – jak zaznaczył – wskazuje na konieczność ochrony życia. Leśkiewicz przypomniał również, że Karol Nawrocki wielokrotnie deklarował, iż nie jest zwolennikiem aborcji.