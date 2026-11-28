Marcin Kędzierski
Do tej pory wiedzieliśmy o tym, że współczynnik dzietności spada, ale nominalnie liczba dzieci, która się rodziła, przez 25 lat oscylowała pomiędzy 350 tys. a 450 tys. dzieci. Na poziomie żłobków czy grup w przedszkolach zachodząca zmiana nie była więc mocno widoczna.
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