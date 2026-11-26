Zgodnie z decyzją prezydenta Warszawy zgromadzenie może potrwać jedynie do 30 listopada. Odwołanie od odmowy przedłużenia tego terminu trafiło tam w czwartek 40 minut po północy - przekazał Polskiej Agencji Prasowej Sąd Okręgowy w Warszawie.

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Dlaczego ratusz odmówił przedłużenia zgody?

W uzasadnieniu swojej decyzji stołeczny ratusz podkreślił, że choć wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestnictwa w nich stanowi jeden z fundamentów praw określonych w Konstytucji RP, nie ma ona charakteru bezwarunkowego. Urzędnicy przypomnieli, że gmina zakazuje zgromadzenia, jeśli narusza ono wolność pokojowego zgromadzania się, zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo koliduje ze zgromadzeniami cyklicznymi.

Miasto wskazało przede wszystkim na błędy formalne. Organizator złożył zawiadomienie 10 listopada, wnioskując o zgodę na protest aż do 5 stycznia. Tymczasem – jak przypomniał ratusz – „zgodnie z przepisem Prawa o zgromadzeniach zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia ma dotrzeć do organu gminy nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia”. Oznacza to, że zgłoszenie obejmujące okres po 10 grudnia zostało złożone przedwcześnie.

Drugą przesłanką odmowy jest zakładany czas trwania manifestacji – nieprzerwanie przez 36 dni. Według urzędników wywołałoby to dalsze poważne uciążliwości dla mieszkańców i osób przebywających w tej części miasta. „Taka sytuacja istnieje już obecnie od 17 września” – zaznaczył ratusz, przypominając, że obecne zgromadzenie trwa nieprzerwanie od 20 października.

Władze Warszawy zwróciły również uwagę na kwestie bezpieczeństwa i organizacji ruchu. W zgłoszeniu zadeklarowano, że uczestnicy nie będą zajmować jezdni, a jedynie chodnik i ścieżkę rowerową. W praktyce stanęły tam jednak m.in. namioty i scena, co zmusiło policję do zablokowania wjazdu w aleję Szucha. Ulica ta stanowi ważny ciąg komunikacyjny między Śródmieściem a Mokotowem oraz dojazd do Trasy Łazienkowskiej. Jak podkreślono w decyzji, blokada utrudnia przejazd służbom ratunkowym, a samo zgromadzenie odbywa się w bezpośrednim sąsiedztwie „obiektów podlegających szczególnej ochronie”.

Miasteczko namiotowe przed Trybunałem

Protest przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego rozpoczął się we wrześniu 2026 roku od rozbicia miasteczka namiotowego. Jego uczestnicy sprzeciwiają się działaniom rządu, które określają jako próbę siłowego przejęcia Trybunału.

Inicjatywę wspierają środowiska związane z prawicowymi mediami oraz Klubami „Gazety Polskiej”. Jedną z głównych postaci protestu i wskazywanym organizatorem zgromadzenia jest Adam Borowski, przewodniczący warszawskiego Klubu „Gazety Polskiej”. Na miejscu ustawiono scenę wykorzystywaną przez Telewizję Republika, która relacjonuje przebieg wydarzeń i udostępnia protestującym przestrzeń do wystąpień. W manifestacje zaangażowali się przede wszystkim politycy Prawa i Sprawiedliwości, a na miejscu pojawiali się również zwolennicy Konfederacji oraz Konfederacji Korony Polskiej.