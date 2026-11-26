– To, co Mateusz mówi, można między bajki włożyć – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” bliski współpracownik Jarosława Kaczyńskiego, komentując polityczne ataki na Grzegorza Brauna ze strony Mateusza Morawieckiego i członków jego stowarzyszenia Rozwój Plus.

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Prawo i Sprawiedliwość zwalcza obecnie Rozwój Plus wszelkimi metodami. Pracownik biura prasowego PiS Oskar Szafarowicz napisał przed kilkoma dniami, że Mateusz Morawiecki miał spotkać się w „ekskluzywnej restauracji w Nowym Sączu” z premierem Donaldem Tuskiem i biznesmenem Zbigniewem Jakubasem. „Magdalenka 2.0 ma dziś miejsce na Podhalu” – skomentował działacz PiS. Został za to pozwany przez Pawła Jabłońskiego z Rozwoju Plus.

Jarosław Kaczyński nie zbuduje jednej listy prawicy w wyborach do Sejmu

A jeszcze kilka dni wcześniej Jarosław Kaczyński mówił o wspólnej liście prawicy na wybory nie tylko do Senatu, ale i Sejmu.

– Będziemy działali w tym kierunku, żeby była jedna wielka lista, nie tylko do Senatu. Chodzi o listę do Sejmu – mówił Jarosław Kaczyński podczas Narodowego Święta Niepodległości. Prezesowi PiS nikt jednak nie wierzy w zapowiedzi o zjednoczeniu prawicy.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

– Ja odczytuję to w kategoriach marketingu politycznego. To wypowiedzi, które służą skupianiu na sobie uwagi, ustawianiu się w centrum debaty o tym, czym w Polsce ma być prawica, i odgrywaniu roli głównego rozgrywającego – tak w rozmowie z „Rzeczpospolitą” komentuje słowa prezesa PiS o wspólnej liście prawicy Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji.

Zamieszanie wokół ewentualnej współpracy prawicy wywołuje też Grzegorz Braun, który najpierw opublikował swoje zdjęcia z Jarosławem Kaczyńskim, a następnie z Michałem Dworczykiem z Rozwoju Plus. Wywołało to spekulacje na temat ewentualnego porozumienia partii prawicowych, czemu zaprzeczają zarówno politycy PiS, jak i otoczenie Morawieckiego.

– To nic nie znaczy. Zwyczajne zdjęcie dwójki ludzi, którzy siedzą obok siebie w pracy, wrzucone przez jednego z nich, żeby narobić trochę szumu – mówi polityk Rozwoju Plus, tłumacząc okoliczności powstania zdjęcia Brauna z Dworczykiem.

Podobnie wypowiada się polityk PiS, który nie wierzy we współpracę z Braunem. Ale już w pozyskanie elektoratu Konfederacji Korony Polskiej – tak. – Przed wyborami sięga się po wyborców, a nasz elektorat częściowo odpłynął do Brauna. Teraz musimy go odzyskać, zarówno od Brauna, jak i Morawieckiego i Konfederacji – tak poseł Prawa i Sprawiedliwości opisuje taktykę na wybory parlamentarne. Zakłada przy tym, że porozumienie dotyczące Senatu będzie możliwe, ale w przypadku wyborów do Sejmu już nie.

– Prezes pokazuje chęć współpracy, a nasi wyborcy cenią sobie jedność. Pewne jest, że nie chcą jej ludzie Morawieckiego i Konfederacja – dodaje polityk z otoczenia Kaczyńskiego. I ma rację.

– W Polsce w marketingu politycznym bardzo mocno działa ustawianie się w roli ojca jednoczyciela. Jest wielu wyborców prawicowych, z przykrością to muszę powiedzieć, którzy niezbyt dokładnie przyglądają się mechanice rywalizacji pomiędzy partiami. Takie proste hasło typu „dogadajmy się, pojednajmy się” oraz podobne proste frazesy, wpływają na nich kojąco i pociągająco. Uważam, że jest to zawsze podszyte fałszem, bo polityk, który jest liderem partii, wie doskonale, że musi rywalizować z innymi partiami. Nie popieram takiego sposobu uprawiania polityki – podsumowuje politykę Jarosława Kaczyńskiego wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że na prawicy będzie porozumienie wyborcze do Senatu, ale przed wyborami do Sejmu dojdzie do ostrej rywalizacji o wyborców, w której wszystkie chwyty będą dozwolone.

Rozwój Plus zadowolony z głosowania w sprawie konstruktywnego wotum nieufności wobec rządu Donalda Tuska

Uderzeniem w Rozwój Plus miało być kolportowanie plotki o spotkaniu Mateusza Morawieckiego z Donaldem Tuskiem. Informację tę podał najpierw jeden z tygodników, a następnie powielali ją politycy PiS, choć obie strony zaprzeczyły, że do spotkania doszło.

– To celowy atak PiS, który ma nas osłabić – mówi w rozmowie z „Rz” polityk Rozwoju Plus. Partia jest zadowolona z efektu głosowania nad wnioskiem o konstruktywne wotum nieufności. „Za” zagłosowało 200 parlamentarzystów. – Mateusz narzucił ton debacie politycznej i zjednoczył wokół siebie prawicę, mimo że PiS-owi się to nie podoba. Dziesięciu posłów od Kaczyńskiego nie przyszło na głosowanie, część z nich widziałem w restauracji sejmowej – mówi polityk z formacji Morawieckiego.

Sondaże pokazują, że Rozwój Plus przekroczyłby próg wyborczy w wyborach parlamentarnych, ale nieznacznie. Politycy PiS zwracają zwykle uwagę na sondaże, które pokazują, że formacja Morawieckiego znajduje się poniżej progu wyborczego.

– Jesteśmy spokojni o wynik wyborczy. Liczymy na 8–9 proc. w wyborach do Sejmu i pójdziemy do wyborów samodzielnie, nie z PiS – przekonuje poseł klubu parlamentarnego Rozwój Plus.

Polityk przyznaje, że PiS mówi o jedności, a robi wiele, żeby upokorzyć ugrupowanie Morawieckiego i doprowadzić do sytuacji, w której „w worku pokutnym Morawiecki wróci do PiS i poprosi o miejsce na wspólnych listach”.

Inni parlamentarzyści Rozwoju Plus również zarzekają się, że wspólnych list z PiS do Sejmu nie będzie. Partia buduje struktury, ma kandydatów, którymi będzie mogła wypełnić listy. Dobrze radzi sobie finansowo. Nie może też narzekać na brak inicjatyw.

– Im słabszy Morawiecki, tym mniejsze jego akcje, a co za tym idzie – słabsza pozycja negocjacyjna. Wszystkich na listy Rozwoju Plus nie weźmiemy, a są już tacy, którzy wysyłają sygnały, że chcieliby wrócić. Jest sporo czasu do wyborów, nie wszyscy wytrzymają. Łatwo będzie ich rozebrać – mówi nam jednak polityk PiS. Rozwój Plus zaprzecza tym rewelacjom. – Musiałoby się dużo wydarzyć, żeby doszło do współpracy, której realnie my nie chcemy i której faktycznie PiS też nie chce, mimo deklaracji prezesa. W worze pokutnym nikt nie wróci – konkluduje polityk z otoczenia Morawieckiego.

Nasz rozmówca zachwala współpracę z Konfederacją i zapewnia, że Morawiecki jeszcze zaskoczy swoimi zdolnościami koalicyjnymi, „oczywiście poza Tuskiem, lewicą i Braunem”. – Współpracy z PiS przed wyborami nie przewidujemy. Policzyć możemy się po wyborach – słyszymy.