Sprawa dotyczy wpisu opublikowanego przez Oskara Szafarowicza w niedzielę 22 listopada na platformie X. Pracownik biura prasowego PiS napisał, że dwa dni wcześniej Mateusz Morawiecki miał spotkać się w „ekskluzywnej restauracji w Nowym Sączu” z premierem Donaldem Tuskiem i biznesmenem Zbigniewem Jakubasem. „Magdalenka 2.0 ma dziś miejsce na Podhalu” – skomentował działacz PiS.

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Jak podaje Wirtualna Polska, do takiego spotkania nie doszło – ani na Podhalu, ani w Nowym Sączu, ani w żadnym innym miejscu w Polsce. Mimo to Szafarowicz nie usunął wpisu, nie opublikował sprostowania ani nie zamieścił przeprosin.

Wpis o rzekomym spotkaniu Morawieckiego z Tuskiem. Sprawa trafiła do sądu

Do usunięcia wpisu i zaprzestania rozpowszechniania nieprawdziwych informacji wezwał go Paweł Jabłoński, poseł Rozwoju Plus. Zapowiedział skierowanie sprawy na drogę sądową, dając wcześniej Szafarowiczowi możliwość dobrowolnego usunięcia wpisu. Działacz PiS nie skorzystał jednak z tego wezwania.

W konsekwencji – jak informuje Wirtualna Polska – Paweł Jabłoński, występując w imieniu Mateusza Morawieckiego, złożył przeciwko Szafarowiczowi pozew w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Pełnomocnik byłego premiera domaga się usunięcia wszystkich wpisów dotyczących rzekomego spotkania Morawieckiego i Tuska ze Zbigniewem Jakubasem, a także opublikowania oświadczenia i przeprosin. Miałyby one pozostać widoczne na koncie Szafarowicza przez miesiąc. Przez pierwsze siedem dni wpis z przeprosinami miałby być przypięty na jego profilu.

Jabłoński domaga się ponadto wpłaty 30 tys. zł na rzecz Caritas Polska oraz zwrotu kosztów procesu.

Paweł Jabłoński wciąż oferuje ugodę Oskarowi Szafarowiczowi

25 listopada poseł Rozwoju Plus w serwisie X zwrócił uwagę, że Szafarowicz usunął z sieci inny wpis, w którym ujawnił wewnętrzną, partyjną korespondencję.

„Widzę, że nabył Pan umiejętność kasowania swoich wpisów z portalu X. To świetna wiadomość! Dokładnie o to niezmiennie się zwracam – aby skasował Pan swoje kłamliwe wpisy zamieszczone w niedzielę. To naprawdę bardzo proste” - podkreślił.

Jabłoński przypomniał, że „w każdej sprawie cywilnej zawarcie ugody możliwe jest na każdym etapie procesu, aż do prawomocnego wyroku”. „Dotyczy to również Pana sprawy: złożony wczoraj przeciwko Panu pozew może zostać cofnięty – jeżeli wywołaną przez siebie szkodę naprawi Pan dobrowolnie. Naprawdę nie zależy nam na trwającym latami procesie” - dodał.

„Przeprosiny nie są łatwe, przyznanie się do błędu wymaga odwagi i siły. Ale gwarantuję Panu, że jeśli się Pan na to zdecyduje, od razu poczuje się Pan dużo lepiej. A i konsekwencje prawne też będą znacznie mniejsze. Niech Pan zwróci uwagę, że nie wymagam nawet, aby ujawnił Pan swoich mocodawców – czyli osoby które Pana w to wkręciły, a dziś się od Pana odcinają… sam musi Pan ocenić na ile dalsza współpraca z takimi nielojalnym i ludźmi ma sens” - zakończył poseł, który zapewnił jednak dyskrecję, gdyby Szafarowicz takich mocodawców ujawnił.