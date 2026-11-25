Oskar Szafarowicz
Sprawa dotyczy wpisu opublikowanego przez Oskara Szafarowicza w niedzielę 22 listopada na platformie X. Pracownik biura prasowego PiS napisał, że dwa dni wcześniej Mateusz Morawiecki miał spotkać się w „ekskluzywnej restauracji w Nowym Sączu” z premierem Donaldem Tuskiem i biznesmenem Zbigniewem Jakubasem. „Magdalenka 2.0 ma dziś miejsce na Podhalu” – skomentował działacz PiS.
Jak podaje Wirtualna Polska, do takiego spotkania nie doszło – ani na Podhalu, ani w Nowym Sączu, ani w żadnym innym miejscu w Polsce. Mimo to Szafarowicz nie usunął wpisu, nie opublikował sprostowania ani nie zamieścił przeprosin.
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Do usunięcia wpisu i zaprzestania rozpowszechniania nieprawdziwych informacji wezwał go Paweł Jabłoński, poseł Rozwoju Plus. Zapowiedział skierowanie sprawy na drogę sądową, dając wcześniej Szafarowiczowi możliwość dobrowolnego usunięcia wpisu. Działacz PiS nie skorzystał jednak z tego wezwania.
W konsekwencji – jak informuje Wirtualna Polska – Paweł Jabłoński, występując w imieniu Mateusza Morawieckiego, złożył przeciwko Szafarowiczowi pozew w Sądzie Okręgowym w Warszawie.
Pełnomocnik byłego premiera domaga się usunięcia wszystkich wpisów dotyczących rzekomego spotkania Morawieckiego i Tuska ze Zbigniewem Jakubasem, a także opublikowania oświadczenia i przeprosin. Miałyby one pozostać widoczne na koncie Szafarowicza przez miesiąc. Przez pierwsze siedem dni wpis z przeprosinami miałby być przypięty na jego profilu.
Jabłoński domaga się ponadto wpłaty 30 tys. zł na rzecz Caritas Polska oraz zwrotu kosztów procesu.
25 listopada poseł Rozwoju Plus w serwisie X zwrócił uwagę, że Szafarowicz usunął z sieci inny wpis, w którym ujawnił wewnętrzną, partyjną korespondencję.
„Widzę, że nabył Pan umiejętność kasowania swoich wpisów z portalu X. To świetna wiadomość! Dokładnie o to niezmiennie się zwracam – aby skasował Pan swoje kłamliwe wpisy zamieszczone w niedzielę. To naprawdę bardzo proste” - podkreślił.
Jabłoński przypomniał, że „w każdej sprawie cywilnej zawarcie ugody możliwe jest na każdym etapie procesu, aż do prawomocnego wyroku”. „Dotyczy to również Pana sprawy: złożony wczoraj przeciwko Panu pozew może zostać cofnięty – jeżeli wywołaną przez siebie szkodę naprawi Pan dobrowolnie. Naprawdę nie zależy nam na trwającym latami procesie” - dodał.
„Przeprosiny nie są łatwe, przyznanie się do błędu wymaga odwagi i siły. Ale gwarantuję Panu, że jeśli się Pan na to zdecyduje, od razu poczuje się Pan dużo lepiej. A i konsekwencje prawne też będą znacznie mniejsze. Niech Pan zwróci uwagę, że nie wymagam nawet, aby ujawnił Pan swoich mocodawców – czyli osoby które Pana w to wkręciły, a dziś się od Pana odcinają… sam musi Pan ocenić na ile dalsza współpraca z takimi nielojalnym i ludźmi ma sens” - zakończył poseł, który zapewnił jednak dyskrecję, gdyby Szafarowicz takich mocodawców ujawnił.
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