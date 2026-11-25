Ratusz uzasadnił swoją decyzję m.in. zajęciem jezdni, co spowoduje dalsze utrudnienia dla mieszkańców i innych osób przebywających w tym rejonie, prawdopodobieństwem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego, spowodowaniem utrudnień w ruchu dla służb porządkowych oraz skargami mieszkańców.

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„Szanując wolność organizowania pokojowych zgromadzeń, należy pamiętać, że taka sama wolność przysługuje innemu człowiekowi, co wiąże się z poszanowaniem praw innych osób” – napisano, uzasadniając decyzję.

Organizatorzy zgromadzenia mają prawo odwołać się od decyzji do Sądu Okręgowego w Warszawie w terminie 24 godzin.

23 listopada kierująca pracami TK sędzia Anna Korwin-Piotrowska zaprosiła prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz komendanta stołecznego policji na spotkanie dotyczące przywrócenia możliwości wstępu i wjazdu na teren Trybunału Konstytucyjnego od strony al. Jana Chrystiana Szucha. W tym miejscu trwa pikieta przeciwników zmian w TK.

Jak argumentowała Korwin-Piotrowska, chodziło o to, by zapewnić osobom z zewnątrz dostępu do budynku TK, w tym do biura podawczego.

Miasteczko przed Trybunałem Konstytucyjnym powstało jeszcze we wrześniu, wkrótce po tym, jak Sejm wybrał Macieja Berka na sędziego TK. Protest prowadzą środowiska związane z Prawem i Sprawiedliwością, m.in. klub "Gazety Polskiej" oraz Ruch Obrony Granic Roberta Bąkiewicza. Na manifestacjach pojawiali się politycy PiS oraz byli sędziowie TK, m.in. Julia Przyłębska.

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