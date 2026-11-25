Była szefowa Krajowej Rady Sądownictwa była pytana o spór wokół Trybunału Konstytucyjnego, który rozgorzał z nową mocą po siłowym przejęciu instytucji przez grupę sędziów 30 października.

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– Kwalifikuję to zachowanie w kontekście art. 128 Kodeksu karnego (zamach na konstytucyjny organ RP – przyp. JS), a jeśli za tym poszłyby dalsze działania, a więc groźba zmiany ustroju państwa, wówczas art. 127 (zamach stanu – przyp. JS), a więc jako zbrodnię zagrożoną dożywociem – stwierdziła Pawełczyk-Woicka.

Jej zdaniem zmiany w TK i dalsze, możliwe zmiany w Sądzie Najwyższym, prowadzić mają do sytuacji, w której po ewentualnej zmianie władzy w 2027 roku obecnie rządzący nie będą chcieli tej władzy oddać.

– I te działania związane z przejęciem Trybunału są na tyle daleko posunięte i na tyle rzeczywiście grozi niektórym osobom odpowiedzialność karna, że po prostu istnieje ryzyko, iż istotnie władzy nie będą chcieli oddać – stwierdziła Pawełczyk-Woicka.

Przejęcie Trybunału Konstytucyjnego. Była szefowa KRS: to próba zamachu stanu

Zdaniem byłej szefowej KRS, jesteśmy w „sytuacji, w której mamy do czynienia z próbą zamachu stanu, według mnie, naruszenia suwerenności Rzeczpospolitej Polskiej”.

– Zgodnie z konstytucją prezesa Trybunału nie można zawiesić. Nawet legalne Zgromadzenie Ogólne sędziów TK może wprawdzie uchylić immunitet, ale nie może prezesa zawiesić i odsunąć od obowiązków służbowych – stwierdziła, dodając, że takie działanie to „instrumentalne traktowanie prawa”.

Była szefowa KRS podziękowała ludziom protestującym pod Trybunałem Konstytucyjnym, przyznając, że sama kilkakrotnie zjawiała się pod siedzibą TK. Pytana o to, czy sędziowie mogą protestować i czy nie jest to angażowanie się w politykę, Pawełczyk-Woicka stwierdziła, że w takiej sytuacji sędzia ma nie tylko prawo, a obowiązek protestowania.

Niemniej, sędziowie związani m.in. ze stowarzyszeniem „Iustitia” za rządów PiS w większości przypadków nie powinni byli protestować, „bo nie było podstaw”.

– Nie mówię tu o ustawie o Sądzie Najwyższym, tej zawetowanej przez prezydenta Andrzeja Dudę. Bo tutaj podstawy mieli – stwierdziła Pawełczyk-Woicka, odnosząc się do ustawy przyjętej przez Sejm za rządów PiS, oprotestowanej przez środowiska sędziowskie i ostatecznie zawetowanej przez prezydenta.

Jak jednak podkreśliła, „dalsza działalność (polityczna sędziów – przyp. JS) to była dezorganizacja państwa”.

Kompromis wokół TK? Pawełczyk-Woicka: sędziowie nie mogą kwestionować powołań innych sędziów

– Tutaj nie ma pola do kompromisu. „Ta druga” strona walcząca zawsze będzie dążyć do kapitulacji przeciwnika – stwierdziła była szefowa KRS. – Jest środowisko wojujących prawników, którzy nie są zainteresowani kompromisem – dodała.

Pytana była także o kwestię tzw. neosędziów i kwestionowania ich statusu m.in. przez część pozostałych sędziów.

– Uważam, że absolutnie sędzia nie może kwestionować powołania innego sędziego – powiedziała Pawełczyk-Woicka. – Po to sędziowie są nieusuwalni, żeby nie musieli się zastanawiać, co się z nimi stanie, gdy „ta druga” opcja wygra – podkreśliła.

– Na stan obecny ten reset jest niemożliwy zarówno politycznie, jak i w pewnym zakresie prawnie, bo nie uda się uzyskać takiej większości, która pozwala zmienić konstytucję i doprowadzić właśnie do nowego otwarcia – stwierdziła była szefowa KRS.

Pawełczyk-Woicka: W wyjątkowych okolicznościach prezydent może nie przyjąć ślubowania sędziego TK

Zdaniem byłej szefowej KRS „doszło do jaskrawego naruszenia prawa” przy zawieszeniu Bogdana Święczkowskiego.

– Prezesa Trybunału Konstytucyjnego powołuje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Nie może go odwołać, ani nikt go nie może zawiesić – stwierdziła.

Jak podkreśliła, został on zawieszony przez osobę, która nie nawiązała stosunku służbowego, gdyż „wprost z ustawy wynika, że (Anna Korwin-Piotrowska – przyp. JS) stosunku służbowego nie nawiązała”.

Pytana o obowiązek przyjęcia przez prezydenta ślubowania, była szefowa KRS stwierdziła że co do zasady „ma obowiązek przyjąć to ślubowanie (...), natomiast z orzecznictwa wynika, że w wyjątkowych, obiektywnych okolicznościach (...) prezydent może zwlekać z odebraniem ślubowania”.

– Trybunał dodaje, że (w takiej sytuacji – przyp. JS) trzeba zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego – stwierdziła.

Odniosła się także do wątpliwości wokół kwalifikacji Macieja Berka na stanowisko sędziego TK, podkreślając, że są wątpliwości odnośnie tego, czy przez 10 lat wykonywał on praktykę radcy prawnego.