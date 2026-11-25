Strajkujący domagają się znaczących podwyżek płac, przeznaczenia większych środków na system ochrony zdrowia i edukację, przywrócenia wypłat 13. i 14. pensji dla pracowników sektora publicznego. Strajkujący chcą też obniżenia cen prądu, paliw, wprowadzenia stawek maksymalnych maksymalnych i obniżenia podatku VAT na produkty pierwszej potrzeby.

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Grecy protestują po raz kolejny. Mimo podwyżek płac i obniżek podatków

Strajk obejmuje m.in. transport publiczny, w niektórych miejscach zawieszone są połączenia lotnicze, w środę w morze nie wypłyną promy. Do strajku wezwał największy grecki związek zawodowy ADEDY.

Na ulice mają wyjść nauczyciele i lekarze – demonstracje odbędą się w największych greckich miastach, Atenach i Salonikach.

To trzecia taka akcja protestacyjna w Grecji w ostatnich tygodniach. Protesty Greków zbiegają się w czasie z falą niezadowolenia młodych w różnych krajach Europy zachodniej. Francuzi, Portugalczycy, Hiszpanie czy Włosi protestują m.in. w związku z rosnącymi kosztami życia i kryzysem mieszkaniowym.

„Walczymy o istotne podwyżki płac, które wyrównają utratę siły nabywczej” – głosi komunikat związku ADEDY. „Nie pogodzimy się z rosnącymi cenami, zamrożonymi płacami, ubóstwem energetycznym i z fatalnym stanem systemu ochrony zdrowia i edukacji” – podkreśla związek.

Grecja jest jednym z najbardziej zadłużonych państw strefy euro. Mimo że w ostatnim czasie w kraju, po długich latach polityki oszczędnościowej, płace poszły w górę, a podatki były obniżane, wielu mieszkańców kraju ma problem z tym, by uporać się z rosnącymi czynszami i wyższymi kosztami życia, do czego przyczynia się wzrost cen żywności i energii, który jest następstwem wojny na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie.

Centroprawicowy rząd Kyriakosa Mitsotakisa, który wiosną 2026 roku czekają wybory, ogłosił w tym roku cięcia podatkowe i wprowadził dodatkowe świadczenia warte ok. 2,2 mld dolarów z myślą o najmniej zarabiających i emerytach. Obiecał też wypłatę premii świątecznej w wysokości 500 euro dla 700 tys. urzędników, poczynając od grudnia 2027 roku i wzrost średniej płacy we wszystkich sektorach do 2030 roku do poziomu 1 800 euro (z obecnych 1 400 euro).

Rząd wypłacił emerytom dodatkowe świadczenie. I wywołał kontrowersje mówiąc o GTA VI

W ostatnich dniach Mitsotakis wywołał jednak kontrowersje, zachęcając emerytów, by ci wykorzystali wypłacone przez rząd dodatkowe świadczenie w wysokości 400 euro m.in. na zakup gry GTA VI wnukom jako świątecznego prezentu. – Kto z was był proszony przez wasze wnuki o to, by jako prezent świąteczny podarować im grę Grand Theft Auto VI? Wszyscy wiemy, jak bardzo dziadkowie lubią rozpieszczać swoje wnuki – mówi na nagraniu Mitsotakis. Tłem do nagrania są screeny z gry.

Opozycja zarzuciła premierowi, że jest oderwany od rzeczywistości, sugerując, by emeryci przeznaczyli jedną czwartą świadczenia wypłacanego borykającym się z wysokimi kosztami życia emerytom na zakup gry komputerowej. Ponadto zwraca się uwagę, że gra GTA VI jest przeznaczona dla osób od 18. roku życia, a partia Mitsotakisa niedawno głosowała za ograniczeniem dostępu dzieci poniżej 15. roku życia do mediów społecznościowych, co pokazuje, że, wobec propozycji premiera, w polityce dotyczącej zagrożeń cyfrowych dla dzieci brak jej spójności.