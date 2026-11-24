O bezpieczeństwie pracy najgłośniej mówi się wtedy, gdy wydarzy się wypadek. Gdy zawiedzie maszyna, człowiek popełni błąd albo procedura okaże się niewystarczająca. Tymczasem prawdziwe bezpieczeństwo buduje się znacznie wcześniej – w codziennych decyzjach, sposobie organizacji pracy, inwestycjach i relacjach między pracownikami a przełożonymi.

To właśnie przekonanie przyświeca Forum Liderów Bezpiecznej Pracy. Inicjatywa powstała w 1998 roku z inspiracji CIOP-PIB, aby połączyć wiedzę naukowców z doświadczeniem przedsiębiorstw i upowszechniać rozwiązania służące ochronie zdrowia i życia pracowników. Dzisiaj Forum tworzą organizacje reprezentujące różne gałęzie gospodarki, dla których bezpieczeństwo nie jest jedynie obowiązkiem wynikającym z przepisów, lecz trwałym elementem zarządzania.

Wyróżnienie, za którym stoją konkretni ludzie

Jednym z najważniejszych wydarzeń w działalności Forum jest doroczna konferencja połączona z galą wręczenia Kart Liderów Bezpiecznej Pracy. Tegoroczna, XXIX edycja odbyła się 22–23 października w okolicach Płocka. Organizatorem był CIOP-PIB, a współorganizatorem PERN S.A.

Komisja przyznała 41 Kart Liderów: 21 Złotych, 7 Srebrnych i 13 Zielonych. Przyznano również 13 nominacji dla nowych członków Forum. Wśród wyróżnionych znalazły się zarówno wielkie przedsiębiorstwa przemysłowe, jak i firmy usługowe oraz instytucje publiczne. Różnorodność laureatów nie jest przypadkowa. Zagrożenia w kopalni, fabryce, magazynie czy biurze mogą być zupełnie inne, ale odpowiedzialność za ludzi pozostaje taka sama.

– Udział w Forum Liderów Bezpiecznej Pracy to powód do dumy, ale także zobowiązanie. Tworzą je organizacje, które nie poprzestają na spełnianiu wymogów, lecz konsekwentnie podnoszą standardy ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Wyróżniając je, chcemy pokazać, że odpowiedzialność za człowieka może i powinna być znakiem rozpoznawczym najlepszych pracodawców – podkreśla Agnieszka Szczygielska, dyrektorka CIOP-PIB.

Karty nie są nagrodami za pojedynczą akcję ani wyróżnieniami przyznawanymi raz na zawsze. Ich uzyskanie i przedłużanie wiąże się z określonymi kryteriami dotyczącymi działań na rzecz bezpieczeństwa, ich rezultatów oraz współpracy z Instytutem. To sposób docenienia konsekwencji i zachęta do dalszego rozwoju.

Nauka spotyka praktykę

Forum jest czymś więcej niż dorocznym spotkaniem laureatów. Stanowi sieć współpracy przedsiębiorstw, które mogą korzystać z dorobku naukowego CIOP-PIB, dzielić się doświadczeniami, uczestniczyć we wspólnych przedsięwzięciach i poznawać rozwiązania sprawdzone przez innych.

Dla naukowców to szansa na lepsze rozpoznanie rzeczywistych potrzeb pracodawców i pracowników. Dla firm – dostęp do specjalistycznej wiedzy i możliwość doskonalenia warunków pracy na podstawie wyników badań, a nie tylko intuicji i własnych doświadczeń.

Takie współdziałanie nabiera znaczenia w gospodarce, w której zmieniają się technologie, organizacja pracy i oczekiwania pracowników. Rozwiązanie skuteczne w jednym przedsiębiorstwie może zainspirować kolejne, a doświadczenia praktyków pomagają naukowcom wyznaczać nowe kierunki badań.

Bezpieczna praca zaczyna się także w głowie

Tegoroczne Forum odbyło się pod hasłem „Zdrowie psychiczne w pracy. Wyzwania współczesnych organizacji”. Temat nie był przypadkowy. Według danych Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) 45 proc. pracowników w Unii Europejskiej doświadcza czynników zagrażających ich dobrostanowi psychicznemu w pracy. Konsekwencje tego stanu rzeczy nie dotykają jedynie zdrowia pracowników ale również bezpieczeństwa oraz funkcjonowania przedsiębiorstw.

Na znaczenie tych problemów zwróciła uwagę ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. W liście do członków Forum Liderów, odczytanym podczas uroczystości przez podsekretarz stanu Małgorzatę Baranowską podkreśliła, że ochrona zdrowia psychicznego stanowi jedno z ważnych wyzwań współczesnego rynku pracy, a odpowiedzialność za dobre warunki pracy spoczywa wspólnie na pracodawcach i pracownikach. Wskazała też, że Forum stanowi „ważną przestrzeń wymiany doświadczeń, upowszechniania dobrych praktyk”.

Podczas konferencji eksperci ze świata nauki i biznesu przedstawiali tematykę zagrożeń psychospołecznych i sposobów ich ograniczania. Andrzej Najmiec, specjalista z Pracowni Psychologii i Socjologii Pracy CIOP-PIB, wskazywał na znaczenie zaufania, dobrej komunikacji i wzajemnego wsparcia w radzeniu sobie ze stresem zawodowym. Z kolei Barbara Makowska i Beata Klingenberg, zajmujące się zarządzaniem ryzykiem psychospołecznym, podkreślały potrzebę systemowego podejścia do ochrony zdrowia psychicznego pracowników. Ważnym elementem takiego podejścia jest również odpoczynek. Jak przekonywał Łukasz Kapica, ekspert CIOP-PIB z zakresu psychologii pracy, odpowiednia regeneracja ma znaczenie nie tylko dla samopoczucia, lecz także dla bezpieczeństwa i efektywności wykonywanych zadań. Nie mniej istotne jest to, jak organizacja reaguje, gdy pracownik doświadcza kryzysu. Temu zagadnieniu poświęcono praktyczne warsztaty prowadzone przez Marzenę Pawłowską, psycholożkę specjalizującą się w komunikacji interpersonalnej i radzeniu sobie ze stresem. Uczestnicy poznawali zasady pierwszej pomocy psychologicznej i sposoby wspierania współpracowników w trudnych sytuacjach.

Jak jednak przełożyć tę wiedzę na codzienne funkcjonowanie przedsiębiorstw? Odpowiedzi szukali uczestnicy panelu „Jak budować zdrowe i bezpieczne środowisko pracy?”, prowadzonego przez Małgorzatę Furtak z Erste Bank Polska. Katarzyna Hildt-Ciupińska z CIOP-PIB poruszyła kwestię skróconego czasu pracy i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Konrad Korneluk z Veolii Energia Warszawa pokazał znaczenie kultury sprawiedliwej, w której analiza wypadków służy zrozumieniu ich przyczyn, a nie jedynie wskazaniu winnych. Przedstawicielki Cemex Polska i Siemens Healthineers – Anna Pęczak-Wiatr i Magdalena Moszkowska – przybliżyły natomiast rozwiązania wspierające zdrowie psychiczne i dobrostan pracowników w ich organizacjach.

Z tych różnych perspektyw wyłania się wspólny wniosek: troski o zdrowie psychiczne nie można sprowadzać do indywidualnej odporności pracownika. Równie ważne są decyzje podejmowane przez pracodawców – sposób organizacji pracy, kultura zarządzania, relacje w zespołach i gotowość do reagowania na pojawiające się problemy.

Europejska kampania, wspólne wyzwanie

Tematyka tegorocznego Forum Liderów Bezpiecznej Pracy wpisała się w rozpoczętą 13 października 2026 roku europejską kampanię EU-OSHA „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” na lata 2026–2028, prowadzoną w Polsce pod hasłem „Zdrowa praca, zdrowa głowa”. W Polsce jej działania koordynuje CIOP-PIB, pełniący funkcję Krajowego Punktu Centralnego EU-OSHA. Forum Liderów, dzięki współpracy nauki z przedsiębiorstwami, może odegrać ważną rolę w upowszechnianiu jej przesłania i dobrych praktyk.

Foto: mat. pras.

Liderzy inspirują kolejnych

Wśród organizacji nominowanych w 2026 roku do udziału w Forum Liderów znalazły się między innymi Michelin Polska, ORLEN Serwis, Polskie Elektrownie Jądrowe i Związek Rzemiosła Polskiego. Ich obecność pokazuje, że do współpracy mogą włączać się przedsiębiorstwa i instytucje z bardzo różnych sektorów. Dla dotychczasowych laureatów Karty Liderów są powodem do dumy i potwierdzeniem konsekwentnych działań całych zespołów. Dla nowych członków Forum otwiera możliwość wymiany doświadczeń, korzystania z wiedzy naukowców oraz współtworzenia rozwiązań odpowiadających na współczesne wyzwania.

Ostatecznie bowiem sukces Forum nie mierzy się wyłącznie liczbą przyznanych wyróżnień. Jego znaczenie widać przede wszystkim wtedy, gdy dobre praktyki wychodzą poza jedną organizację i pomagają chronić zdrowie oraz życie kolejnych pracowników. Bezpieczeństwo nie powinno być przywilejem najlepszych. Powinno stawać się standardem dla wszystkich.

Liderzy Bezpiecznej Pracy 2026 ZŁOTE KARTY – 21 laureatów

3M Wrocław Sp. z o.o.; Cemex Polska Sp. z o.o.; Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu; Gdańska Stocznia „Remontowa” im. Józefa Piłsudskiego S.A.; Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.; KGHM Polska Miedź S.A.; Kongsberg Maritime CM Sp. z o.o.; Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” S.A.; Merrid Controls Sp. z o.o.; Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Sp. z o.o.; ORLEN Laboratorium S.A.; ORLEN Upstream Polska Sp. z o.o.; PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.; Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.; Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o.; PW Krystian Sp. z o.o.; Synthos Dwory 7 Sp. z o.o.; Trakcja S.A.; Veolia Energia Poznań S.A.; Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego w Kętrzynie; Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” w Zębcu S.A.



SREBRNE KARTY – 7 laureatów

Anatex Sp. z o.o.; Erste Bank Polska S.A.; HOTEL LOFT Sp. z o.o.; PERN S.A.; Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o.; Thai Union Poland Sp. z o.o.; Veolia Term S.A.



ZIELONE KARTY – 13 laureatów

ENEA S.A.; Essity Operations Poland Sp. z o.o.; FIEGE E-com Logistics Sp. z o.o.; FIEGE E-com North Sp. z o.o.; FIEGE E-com West Sp. z o.o.; ITURRI Poland Sp. z o.o.; Johnson Electric Poland Sp. z o.o.; Lüttgens Polymer Solutions Sp. z o.o.; Rosti Poland Sp. z o.o.; Veolia Energia Warszawa S.A.; VICIM Poland Sp. z o.o.; VIRIBUS Sp. z o.o.; Visscher-Caravelle Poland Sp. z o.o.



NOMINACJE DLA NOWYCH CZŁONKÓW – 13 podmiotów ASK Poland Sp. z o.o.; FIEGE Sp. z o.o.; Lisner Poznań Sp. z o.o.; Michelin Polska Sp. z o.o.; ORLEN Serwis S.A.; Polskie Elektrownie Jądrowe Sp. z o.o.; Qemetica Agricultural Solutions Poland S.A.; sia Abrasives Polska Sp. z o.o.; UMA Investments Sp. z o.o.; UPM Adhesive Materials Sp. z o.o.; Związek Rzemiosła Polskiego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., PEREKO Sp. z o.o.

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