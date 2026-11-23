Hiszpańscy nauczyciele mierzą się z nowym rodzajem internetowego nękania, określanym mianem „curis”. Są to tworzone przez uczniów karykatury, przerobione fotografie, animacje i filmy, często przygotowywane przy użyciu sztucznej inteligencji, a następnie rozpowszechniane za pośrednictwem anonimowych kont w mediach społecznościowych.

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Materiały służą nie tylko ośmieszaniu pedagogów. W niektórych przypadkach przedstawiają fikcyjne sytuacje, które mogą sugerować popełnienie przez nauczyciela czynów niezgodnych z prawem lub zasadami etyki zawodowej.

Jak informuje hiszpańska agencja EFE, związek zawodowy nauczycieli ANPE otrzymuje coraz więcej zgłoszeń od osób, które nie wiedzą, jak bronić się przed tego rodzaju oskarżeniami.

– Zaczynamy obserwować poważne przypadki „curis”. To bardzo niepokojące, ponieważ mówimy o nieletnich – powiedziała Teresa Hernández, krajowa koordynatorka programu pomocy nauczycielom Defensor del Profesor, prowadzonego przez ANPE.

Zwróciła uwagę, że szczególnie niebezpieczne są sfabrykowane sceny sugerujące niewłaściwe zachowanie nauczyciela wobec uczennicy. Nawet jeśli przedstawione wydarzenia nigdy nie miały miejsca, rozpowszechnienie takiego materiału może wywołać podejrzenia i doprowadzić do konsekwencji zawodowych.

– Muszą udowadniać, że to nieprawda – podkreśliła Hernández.

Według przedstawicielki związku sytuacja staje się szczególnie trudna, gdy sprawą zaczynają zajmować się organy ścigania. Samo wszczęcie postępowania może poważnie odbić się na stanie psychicznym osoby fałszywie oskarżonej.

Nauczyciele boją się poniedziałków. Coraz więcej przypadków nękania

Skala problemów zgłaszanych przez hiszpańskich pedagogów rośnie. W roku szkolnym 2025/2026 objawy lękowe zgłaszało 72 proc. nauczycieli korzystających z pomocy programu Defensor del Profesor.

W 19 proc. zgłoszeń pojawiała się informacja o zwolnieniu lekarskim. To o dwa punkty procentowe więcej niż w poprzednim roku szkolnym.

Nękanie nauczycieli stanowiło 17 proc. spraw zgłoszonych do programu. W ostatnim roku szkolnym odnotowano 417 takich przypadków, o 97 więcej niż rok wcześniej.

Szczególnie niepokojąca jest również skala konfliktów z rodzicami. Związek zawodowy otrzymał 294 zgłoszenia dotyczące nękania przez członków rodzin uczniów.

José Antonio Carmona, koordynator programu pomocy nauczycielom we wspólnocie autonomicznej Madrytu, opowiedział o pedagogu, który zwrócił się do niego z pytaniem:

– Co mam zrobić ze swoim życiem?

Carmona przyznał, że odbiera telefony od nauczycieli również w weekendy. Niektórzy obawiają się powrotu do szkoły po zakończeniu dni wolnych, a inni już na początku rozmowy informują o problemach zdrowotnych i przyjmowaniu leków przeciwlękowych.

Przedstawiciele ANPE ostrzegają, że agresja ze strony rodziców dodatkowo osłabia pozycję nauczyciela.

– Kiedy ojciec, matka lub opiekun atakuje nauczyciela, jego autorytet w oczach dziecka zostaje zniszczony. Bardzo trudno go później odbudować – stwierdziła Teresa Hernández.

Hiszpańskie szkoły wprowadzają nowe procedury. Policja ma ustalać autorów fałszywych nagrań

Władze poszczególnych regionów Hiszpanii zaczynają reagować na zjawisko „curis”, opracowując procedury przeciwdziałania internetowemu nękaniu nauczycieli i uczniów.

Aragonia przyjęła protokół obejmujący sześć działań i przekazała szkołom instrukcje dotyczące postępowania po wykryciu anonimowych profili wykorzystywanych do ośmieszania, poniżania lub prześladowania członków społeczności szkolnej.

Zgodnie z przyjętymi zasadami przypadki takie mają być niezwłocznie zgłaszane policji lub Guardia Civil, hiszpańskiej formacji policyjnej.

W Murcji władze oświatowe poleciły szkołom zwiększenie czujności i prowadzenie działań edukacyjnych. La Rioja opracowuje instrukcje dotyczące reagowania na podobne incydenty, natomiast Nawarra uruchomiła specjalną stronę internetową zawierającą informacje i materiały pomocnicze.

– Uczniowie muszą wiedzieć, że nawet jeśli korzystają z anonimowych kont w mediach społecznościowych, nie oznacza to bezkarności. Można ustalić, kto za nimi stoi – ostrzegła Hernández.

Problemem zajmują się również platformy internetowe. TikTok rozwija narzędzia wykrywające treści wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Jednym z nowych rozwiązań jest opcjonalna funkcja „Likeness Detection”, która ma umożliwiać twórcom zgłaszanie przypadków nieuprawnionego wykorzystywania ich wizerunku.

Ma to znaczenie również w przypadku „curis”, ponieważ do przygotowywania fałszywych materiałów wykorzystywane są prawdziwe fotografie nauczycieli i uczniów. Następnie powstają na ich podstawie zmanipulowane obrazy, animacje lub nagrania wideo.

Hiszpańskie przepisy przewidują szczególną ochronę prawną nauczycieli jako osób wykonujących zadania publiczne, jednak szczegółowe rozwiązania dotyczące ich autorytetu i bezpieczeństwa zależą od władz poszczególnych wspólnot autonomicznych.

Część regionów przyjęła już odpowiednie regulacje. Ich celem jest między innymi wzmocnienie pozycji nauczyciela podczas postępowań związanych z oskarżeniami dotyczącymi wykonywania obowiązków zawodowych.

– To kolejne narzędzie pozwalające bronić się przed oskarżeniami. Problem polega na tym, że niektóre władze regionalne niewystarczająco informują o tych przepisach i wielu nauczycieli nawet nie wie o ich istnieniu – powiedział José Antonio Carmona.