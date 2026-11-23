Propozycję zmian przepisów oświatowych przygotowało Ministerstwo Edukacji Narodowej i skierowało niedawno do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Nowelizacja ma zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach. „Wydarzenia, które miały miejsce na terenie szkół w październiku 2026 r. (w trakcie jednego z nich doszło do zabójstwa pracownika szkoły z użyciem niebezpiecznego narzędzia), wskazują na pilną potrzebę wzmocnienia stanu bezpieczeństwa na terenie jednostek systemu oświaty” – podkreślił resort w uzasadnieniu projektu.

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Nauczyciel jak funkcjonariusz publiczny także poza szkołą

Wśród najważniejszych propozycji dotyczących nauczycieli jest zwiększenie ich ochrony karnej. Ma ona obejmować nie tylko napaść czy znieważenie w czasie pełnienia obowiązków lub w związku z nimi, co już dziś gwarantuje Karta Nauczyciela. Projekt MEN dodaje do tego atak z powodu wykonywanego zawodu, także poza szkołą i w czasie wolnym. Resort zwraca uwagę, że wprowadzenie tego rodzaju rozwiązania w odniesieniu do funkcjonariuszy publicznych (nauczyciele jednak nie nabędą tego statusu) służy przeciwdziałaniu „wyjątkowo nagannym przejawom agresji”.

„Potrzeba wprowadzenia projektowanej regulacji wynika ze specyfiki zawodu nauczyciela, którego wykonywanie wiąże się z podejmowaniem działań wychowawczych i dydaktycznych, mogących wywoływać negatywne reakcje ze strony uczniów, ich rodziców lub innych osób” – wskazuje uzasadnienie.

Dyrektor i organ prowadzący szkołę będą mieli obowiązek niezwłocznego zawiadomienia policji lub prokuratury o naruszeniu np. nietykalności cielesnej nauczyciela lub jego znieważeniu. Dodatkowo nauczyciel, który znajdzie się w takiej sytuacji, ma otrzymać bezpłatną pomoc prawną, a także pomoc psychologiczną „w przypadku wystąpienia sytuacji bezpośrednio zagrażających życiu lub zdrowiu”.

Kontrola plecaków i odzieży wierzchniej uczniów

Inną ważną zmianą, która znalazła już szersze odbicie w mediach, jest wprowadzenie możliwości kontroli plecaków i odzieży wierzchniej uczniów. Kontrola będzie mogła odbywać się z wykorzystaniem urządzeń wykrywających obecność metalu. W propozycji jest jednak zastrzeżenie, że nie będzie możliwa tzw. kontrola osobista, co oznacza, że wykluczona ma być np. kontrola ciała lub innych części ubrania niż odzież wierzchnia.

„Kontrola musi uwzględniać szacunek wobec godności osoby kontrolowanej oraz poszanowanie jej innych dóbr osobistych” – podkreślono w uzasadnieniu, w którym dodano też, że środki zaradcze mają zapobiegać „wykorzystaniu kontroli do napiętnowania lub stygmatyzowania kontrolowanej osoby”.

W przypadku odmowy kontroli lub odebrania niebezpiecznego przedmiotu, np. broni, dyrektor będzie miał obowiązek wezwać policję. W sytuacji gdyby przedmiot odebrano niepełnoletniemu uczniowi, dyrektor ma powiadomić również jego rodziców i sąd rodzinny.

Opinia dla „Rzeczpospolitej” Anna Niedźwiecka, adwokat, ekspertka prawa oświatowego Projekt dotyka dwóch istotnych problemów prawnych: niedostatecznej efektywności ochrony nauczycieli oraz braku wystarczających instrumentów reagowania na zagrożenia w szkołach. Kierunek proponowanych zmian jest zrozumiały, ale ich skuteczność będzie zależała od precyzji regulacji. W odniesieniu do nauczycieli szczególnie istotne jest usunięcie wątpliwości dotyczących stosowania art. 231a kodeksu karnego w związku z ochroną przyznaną nauczycielom na podstawie Karty Nauczyciela. W praktyce chodzi o sytuacje, w których nauczyciel staje się ofiarą przemocy nie dlatego, że akurat wykonuje czynności służbowe, ale dlatego, że wcześniej podjął określoną decyzję zawodową. Taka ochrona jest uzasadniona, ponieważ źródłem ataku pozostaje wykonywany zawód.

Znacznie większej ostrożności wymaga natomiast przyznanie dyrektorom kompetencji kontrolnych wobec uczniów. Bezpieczeństwo szkoły jest wartością fundamentalną, ale nie może być realizowane kosztem nieproporcjonalnego ograniczania praw dziecka. Każda ingerencja w prywatność musi mieć podstawę ustawową, uzasadniony cel i jasno określone granice. Nie chodzi więc o wybór między bezpieczeństwem nauczyciela a prawami ucznia. Dobrze skonstruowane prawo powinno chronić obie te wartości. Moim zdaniem właśnie jakość mechanizmów proceduralnych, a nie sama liczba nowych uprawnień, będzie decydować o tym, czy proponowana nowelizacja rzeczywiście poprawi bezpieczeństwo w szkołach.

ZNP o projekcie MEN: kto zapłaci za nowe obowiązki szkół?

W ocenie Związku Nauczycielstwa Polskiego MEN trafnie identyfikuje problemy bezpieczeństwa w szkołach i ochrony nauczycieli. Związek zaznacza jednak, że wprowadzenie nowych uprawnień i obowiązków dla szkół nie wiąże się z zapewnieniem pieniędzy na ich wykonywanie.

– W dokumencie z oceną skutków regulacji (OSR) jest to zasadniczo zero. Obawiam się, że zarówno prawnicy zatrudnieni w organach prowadzących, jak i psychologowie zatrudnieni w szkołach mają to robić po prostu za darmo, a to nie są ich obowiązki. Tu absolutnie powinny być określone koszty, nic nie dzieje się bezkosztowo – podkreśla w rozmowie z „Rzeczpospolitą” wiceprezes ZNP Urszula Woźniak.

W jej ocenie psychologowie szkolni mają własne zadania związane z pomocą uczniom i dlatego nie powinni otrzymywać dodatkowych obowiązków terapeutycznych wobec pracowników. Z kolei prawnicy organów prowadzących pomagają głównie dyrektorom szkół, przede wszystkim w zakresie prawa pracy, podczas gdy projekt wymaga pomocy w sprawach karnych.

Za zdecydowanie dobry kierunek rozmówczyni „Rz” uważa wzmocnienie ochrony prawnej nauczycieli. Podkreśla, że ZNP już od dawna domaga się ochrony związanej z wykonywaniem zawodu, także poza szkołą, ale nie nadawania nauczycielom statusu funkcjonariuszy publicznych. Obecny obowiązek występowania w ich obronie uważa za iluzoryczny i wymagający doprecyzowania. ZNP chce przy tym zastąpienia słowa „niezwłocznie” konkretnym terminem zawiadomienia organów ścigania.

– Jak one mają ścigać z urzędu, skoro o tym nie wiedzą? A dyrektorzy nie powiadamiali – tłumaczy wiceszefowa związku.

Odmowa kontroli plecaka. Jaka rola policji i nauczyciela?

ZNP zgadza się też, że szkoły potrzebują możliwości interwencji i kontroli plecaków oraz odzieży uczniów i osób wchodzących do szkoły. Rozmówczyni dostrzega jednak problem dotyczący postępowania wobec osoby, która odmawia kontroli: ma ona oczekiwać na policję, ale nauczyciele nie mają prawa do jej przymusowego zatrzymania.

– Nauczyciel nie może ponosić odpowiedzialności za niepodjęcie interwencji fizycznej, która zresztą mogłaby narazić go na postępowanie dyscyplinarne albo zagrozić jego życiu i zdrowiu – wyjaśnia Woźniak.

Krytykuje również objęcie jednym trybem postępowania niebezpiecznych przedmiotów i papierosów, w tym elektronicznych. Według niej powiadamianie policji i sądu rodzinnego oraz przekazywanie policjantom zatrzymanych papierosów jest nadmiarowe.

– Nie od tego jest policja, żeby ze szkoły odbierała zatrzymane papierosy. Nie można tu wszystkiego wkładać w jeden worek – mówi wiceprezeska ZNP.

Hejt w sieci na nauczycieli. Ekspertka popiera szerszą ochronę karną

Rozszerzenie ochrony karnej nauczycieli chwalą też eksperci. Dr Iga Kazimierczyk, pedagożka i adiunkt Uczelni Korczaka, kierująca Fundacją „Przestrzeń dla edukacji”, przypomina, że naruszenia zdarzają się także poza szkołą i po zakończeniu edukacyjnych obowiązków.

– To rozszerzenie wydaje się racjonalne i trochę wynika z rzeczywistości, w której funkcjonujemy. Przede wszystkim chodzi o to, co dzieje się w sferze cyfrowej. Fizyczny kontakt nie jest potrzebny, żeby działa się krzywda, żeby dochodziło do przekroczenia granic już nie tylko dobrego obyczaju, ale prawa – wyjaśnia.

Ekspertka popiera również wprowadzenie obowiązku zgłaszania przestępstw wobec nauczycieli.

– Nie może być tak, że te sprawy gdzieś grzęzną w dyskusjach, czy w ogóle warto je zgłaszać i czy ktoś przypadkiem nie ucierpi z tego powodu. Czasem są to sprawy skomplikowane, zwłaszcza, jak podejrzewam, w takich miejscach, gdzie wszyscy się znają. Nie każda miejscowość jest Warszawą, Krakowem czy innym dużym miastem – zaznacza pedagożka.

Kontrola plecaków w szkole. Czy uczeń może odmówić?

Więcej wątpliwości mogą budzić propozycje kontroli plecaków i odzieży oraz regulowania zasad wstępu do placówek, choć w kontekście niedawnych wydarzeń – jak zaznacza ekspertka – możliwość sprawdzenia plecaka czy kurtki wydaje się racjonalna. Nauczyciele mogą pytać nie tylko o odpowiedzialność za znalezione przedmioty, ale też o postępowanie w razie odmowy poddania się kontroli, co ma uruchomić interwencję policji.

– Uczniowie, jeśli mają prawo skorzystać z odmowy, to czemuż mieliby z niego nie korzystać? Uczeń może się wstydzić, może się bać, może po prostu stawiać opór, tak jak stawia go w nastoletnim wieku. To jest procedura, która nie jest tylko czysto techniczna i czysto prawna, tylko rzeczywiście trochę zmienia pewną równowagę, która jest w szkole – ocenia.

Problemem jest głównie możliwość faktycznego egzekwowania nowych uprawnień.

– Dyrektor dostaje narzędzie, ale to narzędzie jest tępe. Nawet jeśli coś znajdę w plecaku, nadal muszę wezwać policję. To jest trochę wrzucanie nauczycieli w funkcje kontrolne czy strażnicze. Rozumiem, że intencją jest to, żeby był jakiś straszak, żeby repertuar kar, sankcji czy takiej twardości szkoły jako instytucji był powiększony. Ale pojawia się problem z faktycznym egzekwowaniem tego rozwiązania – podsumowuje dr Kazimierczyk.