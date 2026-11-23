Informację o ćwiczeniach w szkołach jako pierwsze podało w poniedziałek RMF. W każdym województwie ma zostać wytypowana jedna szkoła, w której przetestowana zostanie modelowa ewakuacja. Na polecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji za wybór szkół odpowiadać będą wojewodowie w porozumieniu z wojewódzkimi kuratoriami oświaty.

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Próbne ewakuacje mają być przeprowadzone już w przyszłym tygodniu. Wezmą w nich udział służby ratunkowe oraz urzędnicy zajmujący się ochroną ludności. Na miejscu jako obserwatorzy mają być dyrektorzy innych szkół i placówek oświatowych, którzy będą mogli z bliska zobaczyć, jak uczniowie i pracownicy szkoły powinni reagować na zagrożenie.

MEN o próbnych ewakuacjach: To bardzo potrzebne działanie

Informacje te potwierdziła rzeczniczka MEN. „To bardzo potrzebne działanie. Bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkół jest dla nas priorytetem, dlatego zależy nam, aby szkoły były jak najlepiej przygotowane do reagowania w sytuacjach zagrożenia. Takie ćwiczenia to okazja, by sprawdzić procedury w praktyce i podzielić się doświadczeniami z innymi placówkami” - napisała Gorczyca w odpowiedzi na pytania PAP.

Dodała, że od piątku kuratorzy oświaty pozostają w kontakcie ze szkołami w sprawie organizacji ćwiczeń. Proces wyboru placówek trwa.

Gminy nie śpią, organizują ćwiczenia na własną rękę

Także niektóre gminy szkolą już uczniów z podległych im szkół z właściwego reagowania na sytuacje kryzysowe, rozpoznawania sygnałów alarmowych, czy przygotowania plecaka ewakuacyjnego. Część ćwiczeń jest elementem obowiązkowych lekcji, ale wiele ewakuacji na próbę samorządy przygotowują we współpracy ze szkołami, służbami mundurowymi i ratownikami.

Niezależnie od zaplanowanej akcji, obowiązkowe próbne ewakuacje przeciwpożarowe odbywają się co roku we wszystkich szkołach w Polsce. Zgodnie z przepisami powinny być przeprowadzone w ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia roku szkolnego. Dokładne terminy są ustalane indywidualnie przez dyrektorów placówek.