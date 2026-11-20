Aż trzy razy mieszkańcy Korei Płd. jednego dnia otrzymali specjalny alert rządowy
19 listopada w Korei Południowej przeprowadzono egzamin Suneung, czyli państwowy egzamin wstępny na studia (CSAT). To jedno z najważniejszych wydarzeń w koreańskim kalendarzu edukacyjnym. W tym roku do egzaminu zarejestrowało się 551 864 kandydatów.
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Władze wykorzystały nietypową metodę walki z nieuczciwymi uczestnikami. Na telefony komórkowe w całym kraju wysłano trzy alarmowe komunikaty systemu ostrzegania o zagrożeniach. Pierwszy pojawił się o godz. 8.30, kolejne o 14.21 i 14.57. Jak informowała agencja Yonhap, powiadomienia miały ujawnić osoby, które nie oddały telefonów przed wejściem na salę egzaminacyjną. Alarm uruchamiał głośny sygnał nawet w wyciszonych urządzeniach, dzięki czemu nadzorujący mogli zlokalizować niedozwolone telefony.
Według południowokoreańskiego Ministerstwa Edukacji początkowo dzięki alarmom wykryto 49 przypadków posiadania telefonów. W piątek, 20 listopada, Yonhap poinformowała już o 54 takich przypadkach. Łącznie podczas egzaminu odnotowano 111 naruszeń zasad dotyczących urządzeń elektronicznych, z czego wspomniane 54 wykryte dzięki odpowiednikowi alertu RCB
W salach egzaminacyjnych obowiązuje zakaz wnoszenia urządzeń elektronicznych. Chodzi nie tylko o telefony, ale również inteligentne zegarki, okulary z kamerami czy słuchawki bezprzewodowe. Samo posiadanie niedozwolonego urządzenia może skutkować unieważnieniem egzaminu, nawet jeśli nie udowodniono korzystania z niego. Wśród wykrytych w tym roku przypadków znalazły się m.in. inteligentne okulary, miniaturowa kamera i bezprzewodowe słuchawki.
Znaczenie Suneung wykracza daleko poza samo dostanie się na studia. W Korei Południowej dużą wagę przywiązuje się do prestiżu ukończonej uczelni. Szczególnie cenione są trzy uniwersytety określane wspólnym skrótem SKY: Seoul National University, Korea University i Yonsei University. Dyplom jednej z tych szkół może być istotnym atutem podczas rekrutacji do pracy.
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Presję związaną z egzaminem pokazuje również liczba osób podchodzących do niego ponownie. W 2026 roku wśród kandydatów było 196 473 absolwentów szkół średnich i osób z innymi kwalifikacjami, czyli 35,6 proc. wszystkich zarejestrowanych. To najwięcej od 23 lat. Część z nich to osoby, które po raz kolejny próbują uzyskać wynik pozwalający dostać się na bardziej prestiżową uczelnię.
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