Strefa zdemilitaryzowana między Koreami
– Aby zapobiec przypadkowym starciom, Korea Północna musi zasiąść do stołu rozmów, a tego rodzaju działania muszą zostać wstrzymane – przekazała rzeczniczka południowokoreańskiego resortu obrony Dzung Bit Na.
Wcześniej Kim Jo Dzong, siostra północnokoreańskiego przywódcy Kim Dzong Una, oświadczyła, że jej kraj do końca października uruchomi na całej granicy z Południem „głośniki do (prowadzenia) wojny psychologicznej”. Kim Jo Dzong mówiła też, że taktyczne grupy uderzeniowe zajmują nowe pozycje w oddzielającej Koree strefie zdemilitaryzowanej (DMZ), która jest de facto granicą między obiema Koreami.
Granica między Koreami
Napięcie między Koreami utrzymuje się od 21 września – tego dnia w obrębie strefy zdemilitaryzowanej doszło do wybuchu miny, w którym rannych zostało trzech żołnierzy z Południa.
Południowokoreańska armia i Dowództwo ONZ ustaliły, że minę podłożyło północnokoreańskie wojsko, ale Pjongjang zarzucił Seulowi sfabrykowanie wyników dochodzenia i zapowiedział rozmieszczenie przy granicy „dodatkowych taktycznych środków uderzeniowych”. Jednak jak podała południowokoreańska agencja Yonhap, armia Korei Płd. zastrzegła, że mimo deklaracji Północy nie zaobserwowano pojawienia się nowego uzbrojenia w strefie zdemilitaryzowanej.
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Rzeczniczka Ministerstwa Obrony w Seulu zapowiedziała, że ewentualne kroki Pjongjangu spotkają się z „proporcjonalnymi działaniami” ze strony południowokoreańskiego wojska. Wyjaśniła, że jeśli Północ wznowi nadawanie z głośników, Seul może uruchomić natychmiast ok. 10 mobilnych głośników lub zdecydować się na ponowny montaż 20 instalacji stacjonarnych – wyjaśniła.
Południowokoreańskie Ministerstwo ds. Zjednoczenia zaapelowało z kolei, by „nie powtarzać błędów przeszłości”. A MSZ Korei Południowej ogłosiło, że przekaże przewodniczącemu Rady Bezpieczeństwa ONZ list, w którym określi wybuch miny w strefie zdemilitaryzowanej jako „jawne naruszenie” rozejmu przez Pjongjang i zażąda wzięcia przez reżim odpowiedzialności.
Korea Północna i Południowa od ponad 70 lat formalnie pozostają w stanie wojny, ponieważ konflikt zbrojny z lat 1950-1953 zakończył się rozejmem, a nie traktatem pokojowym.
Na początku 2024 r. Pjongjang zintensyfikował rozmieszczanie min w strefie zdemilitaryzowanej w celu trwałego odcięcia granicy, kiedy północnokoreański lider uznał Koreę Płd. za głównego wroga swojego państwa.
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