Alert trafił do użytkowników sieci telefonii komórkowych w powiatach na terenie województwa lubelskiego (objął powiaty hrubieszowski, zamojski, tomaszowski, biłgorajski oraz Zamość) i podkarpackiego (objął powiaty dębicki, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki oraz Przemyśl i Rzeszów).

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Do osób przebywających na terenie wymienionych wyżej powiatów trafiła informacja o treści: „UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na Ukrainie. Sytuacja jest monitorowana. Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP. Oczekuj dalszych komunikatów".

Około godz. 3.30 Dowództwo Operacyjne RSZ podało na platformie X, że w związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele na terytorium Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, uruchomiono poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego niezbędne siły i środki Systemu Obrony Powietrznej RP. „Działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie i ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów” – zapewniło Dowództwo.

Tuż przed 7 pojawił się kolejny alert RCB – tym razem mówiący o zagrożeniu atakiem z powietrza. „Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów” - głosi alert.

Taki alert trafił do odbiorców na terenie części województwa lubelskiego (powiaty: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski) oraz podkarpackiego (powiaty: Tarnobrzeg, tarnobrzeski, stalowowolski, niżański, leżajski, kolbuszowski, mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki). Na terenie powiatów, które objął alert, zawyły rano syreny.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała, że ze względu na działania lotnictwa wojskowego lotnisko w Rzeszowie wstrzymało działanie.

Alerty o zagrożeniu atakiem z powietrza są ogłaszane w sytuacji, gdy rosyjskie drony lub rakiety, którymi Rosja atakuje Ukrainę, znajdują się w pobliżu polskiej granicy.

O 7.07 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o podejrzeniu naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowane obiekty powietrzne.

„Trwa weryfikacja, której celem jest potwierdzenie zapisów systemów radiolokacyjnych oraz, w razie konieczności, podjęcie działań mających na celu przeciwdziałanie potencjalnemu zagrożeniu. Prosimy o stosowanie się do komunikatów i poleceń właściwych służb” - głosi komunikat Dowództwa.

Pożary w Kijowie po nocnym ataku Rosji, w Charkowie zaatakowana została placówka medyczna

Tymczasem z Kijowa płyną informacje o ataku z użyciem pocisków balistycznych, w wyniku, której na terenie ukraińskiej stolicy wybuchły pożary. Nad ranem pojawiła się informacja, że w ataku zginęły trzy osoby, a 15 zostało rannych. Ofiary były prawdopodobnie pracownikami przedsiębiorstwa wodociągowego Kijówwodokanał.

Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że w rejonie podilskim ogień objął budynek niemieszkalny. Pocisk miał też spaść na otwartym terenie w pobliżu jednego z mostów.

W rejonie hołosijiwskim zaatakowany został obiekt infrastruktury. Na jego terenie doszło do pożaru budynku biurowego.

W rejonie obołońskim fragment strąconego pocisku wywołał pożar dwupiętrowego budynku.

Nad ranem Kliczko poinformował, że w wyniku ataku doszło do uszkodzenia dwóch mostów w Kijowie – Podolski i Darnycki. Ruch na tym pierwszym z prawego na lewy brzeg Dniepru został wstrzymany. Ponownie zaatakowany miał zostać również Most Południowy, który jest przejezdny jedynie w kierunku z lewego na prawy brzeg.

W związku z uszkodzeniami mostów Kliczko zaapelował do instytucji działających w ukraińskiej stolicy oraz przedsiębiorstw kijowskich, by wprowadziły pracę zdalną, jeśli jest to możliwe, aby ograniczyć ruch w mieście.

Informacje o ataku powietrznym napływały też z Charkowa. W drugim co do wielkości ukraińskim mieście dron miał uderzyć w placówkę medyczną, raniąc cztery osoby. O ataku poinformował mer Charkowa Ihor Terechow. Obecnie trwa szacowanie skali uszkodzeń zaatakowanego budynku. Zaatakowana placówka znajduje się w rejonie szewczenkowskim.

Donald Trump po rozmowach w Shenzhen z Władimirem Putinem przekonywał, że przywódca Rosji chce zakończyć wojnę

Do ataków powietrznych na Ukrainę dochodzi po trójstronnym spotkaniu z udziałem Władimira Putina, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga w Shenzhen. Spotkanie zakończyło się publikacją dokumentu, który nosi nazwę „Deklaracja Rosji, Chin i USA na rzecz pokoju”. W deklaracji nie pojawia się żadne nawiązanie do wojny, którą Rosja prowadzi na Ukrainie, jednak po rozmowach z Putinem Trump przekonywał, iż rosyjskiemu przywódcy zależy na porozumieniu kończącym wojnę.