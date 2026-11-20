Władimir Putin, Xi Jinping i Donald Trump
W dokumencie, który określono „Deklaracją Rosji, Chin i USA na rzecz pokoju”, można przeczytać m.in. że uczestnicy szczytu zobowiązują się do zwiększenia podaży paliw na świecie.
Odnosząc się do tego punktu, który może być odebrany jako zapowiedź złagodzenia sankcji nałożonych na Rosję w zakresie eksportu paliw, Wright, który uczestniczył 19 listopada w Warszawie w spotkaniu ministerialnym Partnerstwa na rzecz Transatlantyckiej Współpracy Energetycznej (P-TEC), zapewnił, że nie jest to żadne ustępstwo. Według niego ta część deklaracji oznacza, iż prezydent USA dostrzega znaczenie cen energii dla światowej gospodarki.
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– Kiedy dochodzi do kryzysu i zaczyna brakować energii, wszyscy na tym tracą. (...) Świat potrzebuje więcej energii – mówił członek administracji Trumpa. Zwrócił przy tym uwagę, że chińskie rafinerie ograniczyły produkcję, a Rosja stała się importerem netto oleju napędowego w związku z ukraińskimi atakami na jej rafinerie.
Odnosząc się do zawartego przez Donalda Trumpa z Władimirem Putinem porozumienia dotyczącego zgody na eksport rosyjskiego oleju napędowego, Wright ocenił, że prezydent USA „kreatywnie” podszedł do sprawy, ponieważ „diesel to paliwo, którym prowadzi się wojny”, a tylko, jeśli Rosja ograniczy działania wojenne, zgodzi się na rozejm energetyczny albo zakończy wojnę, będzie mogła znów w większych ilościach eksportować olej napędowy, a Trump przyjmie ją z powrotem na rynek. W jego ocenie dodatkowe dostawy diesla z Rosji „stopniowo obniżają ceny”.
Pytany, czy w świetle porozumienia z Shenzhen Biały Dom nadal uważa Rosję i Chiny za geopolitycznych przeciwników USA, odpowiedział, że są to „bardzo poważni konkurenci”, a „w wielu obszarach wprost przeciwnicy”.
Rosyjska flota cieni
Sekretarz energii USA bronił też swojego planu zniesienia sankcji nałożonych na tankowce wchodzące w skład tzw. floty cieni, by – po zmianie właścicieli – przewoziły one „legalną ropę”. Wright nazwał to „pragmatyczną” polityką, która pomoże w obniżeniu kosztów transportu ropy i paliw. – Po prostu wyprowadzamy te statki z rąk złych gości i oddajemy w ręce dobrych – wyjaśnił.
Komentując podpisaną w Polsce umowę dotyczącą budowy elektrowni jądrowej przez amerykańskie konsorcjum, Wright zapewniał rozmówców, że choć Rosja „wywołuje wiele kłopotów” w Europie, to powstrzymuje się od ataków na elektrownie atomowe. Zaznaczył przy tym, że konstrukcje te są na tyle odporne, że drony nie stanowią dla nich zagrożenia.
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