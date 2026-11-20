W dokumencie, który określono „Deklaracją Rosji, Chin i USA na rzecz pokoju”, można przeczytać m.in. że uczestnicy szczytu zobowiązują się do zwiększenia podaży paliw na świecie.

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Sekretarz energii USA o zgodzie na eksport diesla z Rosji: Donald Trump kreatywnie podszedł do sprawy

Odnosząc się do tego punktu, który może być odebrany jako zapowiedź złagodzenia sankcji nałożonych na Rosję w zakresie eksportu paliw, Wright, który uczestniczył 19 listopada w Warszawie w spotkaniu ministerialnym Partnerstwa na rzecz Transatlantyckiej Współpracy Energetycznej (P-TEC), zapewnił, że nie jest to żadne ustępstwo. Według niego ta część deklaracji oznacza, iż prezydent USA dostrzega znaczenie cen energii dla światowej gospodarki.

– Kiedy dochodzi do kryzysu i zaczyna brakować energii, wszyscy na tym tracą. (...) Świat potrzebuje więcej energii – mówił członek administracji Trumpa. Zwrócił przy tym uwagę, że chińskie rafinerie ograniczyły produkcję, a Rosja stała się importerem netto oleju napędowego w związku z ukraińskimi atakami na jej rafinerie.

Odnosząc się do zawartego przez Donalda Trumpa z Władimirem Putinem porozumienia dotyczącego zgody na eksport rosyjskiego oleju napędowego, Wright ocenił, że prezydent USA „kreatywnie” podszedł do sprawy, ponieważ „diesel to paliwo, którym prowadzi się wojny”, a tylko, jeśli Rosja ograniczy działania wojenne, zgodzi się na rozejm energetyczny albo zakończy wojnę, będzie mogła znów w większych ilościach eksportować olej napędowy, a Trump przyjmie ją z powrotem na rynek. W jego ocenie dodatkowe dostawy diesla z Rosji „stopniowo obniżają ceny”.

Dlaczego sekretarz energii USA chce znieść sankcje nałożone na tankowce z floty cieni?

Pytany, czy w świetle porozumienia z Shenzhen Biały Dom nadal uważa Rosję i Chiny za geopolitycznych przeciwników USA, odpowiedział, że są to „bardzo poważni konkurenci”, a „w wielu obszarach wprost przeciwnicy”.

Rosyjska flota cieni Foto: PAP

Sekretarz energii USA bronił też swojego planu zniesienia sankcji nałożonych na tankowce wchodzące w skład tzw. floty cieni, by – po zmianie właścicieli – przewoziły one „legalną ropę”. Wright nazwał to „pragmatyczną” polityką, która pomoże w obniżeniu kosztów transportu ropy i paliw. – Po prostu wyprowadzamy te statki z rąk złych gości i oddajemy w ręce dobrych – wyjaśnił.

Komentując podpisaną w Polsce umowę dotyczącą budowy elektrowni jądrowej przez amerykańskie konsorcjum, Wright zapewniał rozmówców, że choć Rosja „wywołuje wiele kłopotów” w Europie, to powstrzymuje się od ataków na elektrownie atomowe. Zaznaczył przy tym, że konstrukcje te są na tyle odporne, że drony nie stanowią dla nich zagrożenia.