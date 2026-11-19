Lotnisko imienia Krzysztofa Kolumba w Genui na północy Włoch zostało w czwartek, 19 listopada, wieczorem czasowo zamknięte po wykryciu dronów nieopodal pasa startowego. Kontrolerzy lotów zaalarmowali załogi samolotów, a na lotnisku wdrożono procedury bezpieczeństwa. Według lokalnych mediów to pierwszy taki incydent we Włoszech.

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Włochy: Drony w pobliżu lotniska w Genui. Port lotniczy czasowo zamknięty

Decyzję o prewencyjnym wstrzymaniu pracy portu lotniczego podjęto po tym, jak pracownicy wieży kontroli lotów dostrzegli bezzałogowe statki powietrzne w rejonie pasa startowego.

Informacja o możliwym zagrożeniu została niezwłocznie przekazana załogom samolotów. Uruchomiono również odpowiednie procedury, by uniknąć potencjalnego zagrożenia.

Na razie nie ujawniono, jakiego rodzaju były zauważone drony ani skąd pochodziły.