W 2027 r. pasażerowie muszą przygotować się na wzrost cen biletów lotniczych
- To, co daje hedging liniom lotniczym, to nie jest tylko gwarancja tego, że płacą mniej, ale to jest w ogóle gwarancja tego, ile płacą. I to zdecydowanie ułatwia im planowanie na kilka miesięcy do przodu – przyznał w niedawnej rozmowie z serwisem Dominik Sipiński, analityk rynku lotniczego w Ch-aviation.
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Ryanair ma zabezpieczone w bieżącym roku finansowym (liczonym do marca 2027 r.) 80 proc. zapotrzebowania na paliwo po ok. 67 dol. za baryłkę. Tymczasem w przyszłym roku finansowym (od kwietnia 2027 do marca 2028 r.) zabezpieczone ma już jedynie 25 proc. paliwa, po ok. 95 dol. za baryłkę, czyli o ponad 40 proc. drożej.
Przewoźnik szacuje, że w kolejnym roku finansowym może wydać na paliwo o 2 mld euro więcej niż w tym. W związku z tym bierze pod uwagę podwyższenie cen biletów.
W przypadku Wizz Air konstrukcja zabezpieczeń paliwowych jest inna. Jego zabezpieczenia spadają z 82 proc. na bieżącą zimę (w cenie ok. 109 dol. za baryłkę) do 30 proc. na zimę 2027/28 (po ok. 137 dol. za baryłkę).
Przewoźnik w pierwszym półroczu finansowym wydał na paliwo 1,24 mld euro, czyli o 33,7 proc. więcej niż rok wcześniej.
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Skali hedgingu i cen kontraktów nie ujawnia natomiast LOT, uznając te informacje za wrażliwe konkurencyjnie. Według ustaleń WNP, polski przewoźnik stosuje dynamiczny hedging powiązany ze sprzedażą biletów na przyszłe rejsy. Zgodnie z szacunkami zabezpieczenia te w 2026 r. mogły obejmować 20-30 proc. zapotrzebowania.
Z kolei według słów prezesa LOT, Michała Fijoła, udział paliwa w kosztach spółki wzrósł z ok. 25 proc. do niemal 40 proc.
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Linie lotnicze już teraz reagują na sytuację na rynku paliwowym – podnoszą ceny biletów, ograniczają połączenia i tną koszty – zauważa WNP.
Przykładowo Ryanair ograniczył swoją zimową ofertę i przenosi samoloty na rynki, które oferują korzystniejsze warunki działalności.
– W przyszłym roku ceny biletów lotniczych w Europie wzrosną, jak sądzę, o 10, 15, a może nawet 20 proc. To będzie największa podwyżka cen biletów w historii europejskiego lotnictwa – przyznał pod koniec października Michael O'Leary, prezes Ryanaira, którego słowa cytuje WNP.
Oznacza to, że pasażerowie muszą przygotować się zarówno na wyższe ceny biletów, jak i mniejszy wybór połączeń.
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