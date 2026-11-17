„Prawdopodobnie pocisk był naprowadzany w czasie rzeczywistym. Jego wygląd odpowiada charakterystycznym cechom FP-5 Flamingo” – napisał portal Oboronka, powołując się na analityka OSINT (wywiadu opartego na otwartych źródłach) z Dnipro Osint. Ekspert skomentował w ten sposób nagranie przedstawiające uderzenie, opublikowane w komunikatorze Telegram.

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Wcześniej analityk Dnipro Osint, wykorzystując rekonstrukcję 3D, przedstawił wstępną ocenę skutków nocnego zmasowanego ataku na Most Krymski. Według jego ustaleń liczne trafienia doprowadziły do zawalenia się przęsła łukowego części drogowej przeprawy. Jego długość przekracza 270 metrów. Uszkodzone zostało również torowisko. Według analityka most jest obecnie zamknięty zarówno dla ruchu samochodowego, jak i kolejowego. Wstrzymano także żeglugę przez Cieśninę Kerczeńską.

FP-5 Flamingo – co wiadomo o ukraińskim pocisku?

Współzałożyciel i główny konstruktor firmy Fire Point Denys Sztilerman udostępnił na portalu X nagranie Antona Heraszczenki, byłego wiceministra spraw wewnętrznych, przedstawiające skutki nocnego ataku na most. „Dedykowaliśmy to pamięci naszych przyjaciół i współpracowników Andrija i Jurija, bez których nie byłoby to możliwe” – napisał Sztilerman, nie podając dalszych szczegółów.

FP-5 Flamingo to ukraiński pocisk manewrujący opracowany przez firmę Fire Point. Według danych producenta rakieta ma zasięg do 3 tys. km, może przenosić głowicę bojową o masie do 1200 kg, a jej maksymalna prędkość wynosi 950 km/h.

Rosja informuje o atakach na Moskwę i Most Krymski

Wcześniej rosyjskie władze informowały, że w nocy z poniedziałku na wtorek ukraińskie wojsko przeprowadziło ataki m.in. na Moskwę oraz Most Krymski, łączący Rosję z okupowanym Krymem. Jak podały rosyjskie media państwowe, cytowane przez agencję AFP, po atakach rząd Rosji zwołał nadzwyczajne posiedzenie.

Okupacyjne władze Krymu potwierdziły, że atak na most nad Cieśniną Kerczeńską był drugim w ciągu doby. Rosyjskie ministerstwo transportu poinformowało o wstrzymaniu ruchu pociągów i samochodów na przeprawie.

Most nad Cieśniną Kerczeńską został zbudowany w 2014 roku, po nielegalnej aneksji ukraińskiego Krymu przez Rosję. Od początku pełnowymiarowej wojny Rosji z Ukrainą przeprawa była kilkakrotnie celem ataków ukraińskiej armii i służb specjalnych. 8 października 2022 roku eksplozja doprowadziła do zawalenia się fragmentu mostu. Do kolejnego ataku doszło w czerwcu 2025 roku.

Most Krymski ma istotne znaczenie militarne dla Rosji. Przeprawa służy rosyjskim siłom zbrojnym do transportowania żołnierzy i sprzętu wojskowego na Krym oraz do innych okupowanych regionów Ukrainy.