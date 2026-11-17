O ataku na Most Krymski poinformował szef okupacyjnych władz Krymu Siergiej Aksjonow.

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Okupacyjne władze rosyjskie apelują do mieszkańców: Nie zbliżajcie się do Mostu Krymskiego

„Wróg ponownie zaatakował Most Krymski. Ruch (na moście) został obecnie zawieszony” – napisał Aksjonow na swoim koncie w komunikatorze Max.

Aksjonow zaapelował do mieszkańców, by nie zbliżali się do mostu. „Będziemy przekazywać dalsze informacje o rozwoju sytuacji” – dodał.

Również gubernator okupowanego Sewastopola, Michaił Razwożajew, zalecił mieszkańcom, by nie zbliżali się do mostu i dodał, że dodatkowe informacje będą przekazane rankiem.

„Ci, którzy planowali opuścić Sewastopol i wyjechać do kontynentalnej części Rosji przez most tej nocy lub tego ranka, powinni na razie powstrzymać się od podróżowania” – napisał.

Rankiem Aksjonow poinformował, że w nocnym ataku na Krym zginęły dwie osoby.

W serwisie Telegram pojawiło się nagranie, na którym widać moment trafienia w jeden z łuków konstrukcyjnych Mostu Krymskiego

O ataku na Most Krymski informuje też proukraiński kanał Krymskij Wieter w serwisie Telegram. W nocy pojawiły się na nim informacje, że trafiony miał zostać jeden z łuków konstrukcyjnych mostu.

Na kanale ASTRA w serwisie Telegram pojawiła się informacja, że uszkodzony został jeden z łuków konstrukcyjnych mostu. ASTRA i Krymskij Wieter piszą, że przeprawa była celem ataku rakietowego.

W czasie nocnego ataku trafiony miał zostać jeden z łuków konstrukcyjnych, który po trafieniu został zdeformowany. Krymskij Wieter publikuje nagranie, na którym widać moment trafienia.

Rankiem pojawiły się zdjęcia, z których wynika, że jeden łuk konstrukcyjny został zniszczony w wyniku ataku.

Obecnie połączenie Krymu z kontynentalną częścią Rosji możliwe jest jedynie za pośrednictwem przeprawy promowej.

Wicepremier Rosji Marat Chusnulin zapowiedział rychłe zebranie się rządowej komisji, która zajmie się oszacowaniem konsekwencji ataku na Most Krymski. „Spotkanie będzie poświęcone kwestiom związanym z naprawą Mostu Krymskiego i organizacją tras transportu” - informuje rosyjski rząd.

Drony nad Rosją. Na celowniku Moskwa, obwód moskiewski i kompleks petrochemiczny w Baszkortostanie

Z kolei mer Moskwy Siergiej Sobianin poinformował, że na podejściach do Moskwy zostało w nocy strąconych 321 dronów. Z informacji przekazywanych przez Sobianina wynika, że od godziny 17.00 czasu lokalnego w poniedziałek do 7.00 we wtorek około 800 dronów leciało w stronę obwodu moskiewskiego.

293 drony miało być strąconych w nocy nad obwodem kałuskim, 93 nad obwodem tulskim, ok. 50 nad obwodem rostowskim, a dziewięć nad obwodem woroneskim.

Nad ranem Rosjanie poinformowali też o ataku na dzielnice przemysłowe w miastach Ufa i Saławat (oba znajdują się w Baszkortostanie). W czasie ataku strąconych miało zostać ponad 50 dronów. Lokalne władze informują, że atak nie doprowadził do „krytycznych uszkodzeń”. Serwis ASTRA podaje, że zaatakowany został kompleks petrochemiczny Gazprom Nieftiechim Saławat w Saławacie. W skład kompleksu wchodzi m.in. rafineria ropy naftowej i zakład gazochemiczny.

Ministerstwo Obrony Rosji podało rankiem, że w nocy nad Federacją Rosyjską strąconych zostało 1441 dronów co oznacza, że był to największy atak powietrzny na Rosję od początku wojny. Drony były strącane nad obwodami: biełgorodzkim, briańskim, wołgogradzkim, woroneskim, włodzimierskim, kałuskim, kurskim, lipieckim, nowogrodzkim, orłowskim, rostowskim, riazańskim, samarskim, saratowskim, smoleńskim, twerskim, tulskim, uljanowskim, moskiewskim. Baszkortostanem, okupowanym Krymem i nad Krajem Krasnodarskim.

Atak na Most Krymski i Moskwę miał miejsce również poprzedniej nocy. W wyniku poprzedniego ataku ruch samochodowy na Moście Krymskim został wstrzymany, już wtedy pojawiły się też informacje o uszkodzeniu jednego z łuków konstrukcyjnych mostu. Poprzedniej nocy atakowana była również Moskwa. Łącznie w nocy z 15 na 16 listopada nad Rosją strącone miały zostać, według informacji przekazywanych przez Ministerstwo Obrony Rosji, 1 336 dronów, o 82 drony więcej niż podczas poprzedniego rekordowego ataku, który miał miejsce 29 października.

Most Krymski to powstała w latach 2018–2019 długa na ponad 18 km przeprawa, która łączy okupowany Krym z kontynentalną częścią Rosji. Koszt jego budowy wyniósł 3,6 miliarda dolarów.