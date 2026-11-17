Jak podaje rozgłośnia, na początku sierpnia do szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego trafiło pismo od kierownictwa Centrum Techniki Morskiej. To państwowa spółka technologiczna należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, działająca od ponad 40 lat i zatrudniająca blisko 340 inżynierów oraz techników. Specjalizuje się m.in. w systemach łączności, monitorowania i wykrywania zagrożeń.

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Spółka zaproponowała bezpłatny pilotaż programu „Digital Baltic”, który z powodzeniem wykorzystywano m.in. w polskim wojsku. System miałby zapewnić instytucjom państwa wspólny obraz sytuacji, umożliwiając wykrywanie anomalii, błyskawiczną wymianę informacji między służbami i administracją, a także automatyczne przygotowywanie komunikatów dla mediów oraz przeciwdziałanie dezinformacji. System w kryzysowych momentach miałby być „oczami dla organów państwa”.

Propozycja CTM nie doczekała się jednak realizacji. Nieoficjalnie dziennikarze RMF FM usłyszeli, że o braku współpracy miały zdecydować „względy polityczne”.

„Taki system wprowadziłby nas w XXI wiek”

W piśmie, do którego dotarli dziennikarze RMF FM, kierownictwo spółki podkreśliło, że ostatnie incydenty związane z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej pokazały, iż skuteczność państwa zależy nie tylko od wykrywania zagrożeń, ale przede wszystkim od sprawnej wymiany informacji między Siłami Zbrojnymi RP, administracją publiczną, służbami i Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.

Jak zaznaczono w dokumencie, znaczna część współpracy między uczestnikami systemu zarządzania kryzysowego nadal opiera się na poczcie elektronicznej, komunikacji telefonicznej i wymianie dokumentów.

System projektowany przez CTM miał to zmienić. – Taki system wprowadziłby nas w XXI wiek. Nie jest tajemnicą, że łączność pomiędzy poszczególnymi instytucjami nadal często opiera się na tzw. krótkich łączach. W momentach kryzysowych dowódca dyżurny z jednej służby po prostu sięga po telefon i dzwoni do dyżurnego innej służby, aby wymienić się informacjami czy zaplanować działania – powiedział rozgłośni jeden z byłych szefów służb, przez lata związany z zarządzaniem kryzysowym.