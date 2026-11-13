Jak informuje Onet, do prokuratury wpłynęło zawiadomienie dotyczące starszego posterunkowego Jakuba Kulika, policjanta, który powstrzymał sprawcę zamachu w Krakowie. Pismo złożył obywatel Polski mieszkający w Londynie.

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Czego dotyczy zawiadomienie ws. Jakuba Kulika?

Autor zawiadomienia domaga się zbadania legalności użycia broni wobec sprawcy. Dokument najpierw trafił do Prokuratury Okręgowej w Krakowie, która później przekazała go do prowadzącego śledztwo Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

– W skrócie chodzi o przekroczenie uprawnień przy użyciu broni na miejscu zdarzenia przez interweniującego policjanta – powiedział w rozmowie z TVN24 Eryk Stasielak, prokurator z Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Dodał, że pismu – zgodnie z procedurą – zostanie nadany bieg procesowy. Jednocześnie zaznaczył, że nie wszczęto śledztwa w tej sprawie, gdyż nie dopatrzono się żadnych uchybień wobec funkcjonariuszy.

Co istotne, samo złożenie pisma nie oznacza automatycznego wszczęcia śledztwa. Prokuratura może odmówić jego wszczęcia, jeśli uzna, że działania funkcjonariusza nie stanowiły naruszenia prawa.

Wojewoda małopolski reaguje. „Polska będzie bronić swoich bohaterów”

Krzysztof Klęczar, wojewoda małopolski, odniósł się do sprawy podczas konferencji prasowej. Zaznaczył, że „Polska będzie bronić swoich bohaterów”.

– Nawet przed rodakami, którzy próbują deprecjonować to, co się stało – stwierdził Klęczar. Jak dodał, „nie wyobraża sobie sytuacji, w której ktokolwiek będzie kwestionował bohaterstwo tych chłopaków”.

Kim jest Jakub Kulik? Zdecydowana interwencja i uznanie przełożonych

Starszy posterunkowy Jakub Kulik to funkcjonariusz Komisariatu Policji I w Krakowie, który w sobotę podjął interwencję wobec uzbrojonego napastnika. Patrol jego oraz starszego posterunkowego Artura Morańskiego znajdował się najbliżej miejsca zdarzenia, gdy dyżurny przekazał informację o strzelaninie. Policjanci ruszyli za podejrzanym, a kiedy ten zatrzymał się na ulicy Dietla, doszło do wymiany ognia. Obaj funkcjonariusze zostali ciężko ranni, ale ich działania doprowadziły do obezwładnienia sprawcy i przerwania ataku.

Kulik ma 24 lata i pochodzi z Bielska-Białej. Zanim wstąpił do policji, służył w 18. Bielskim Batalionie Powietrznodesantowym. Jest również strażakiem ochotnikiem w OSP Leszczyny, z którą związany jest od około dziesięciu lat. Jak podkreślają jego koledzy ze straży, angażował się w akcje ratownicze i zawsze można było na niego liczyć. Prezes jednostki opisuje go jako osobę energiczną, zmotywowaną i gotową nieść pomoc. Podkreśla, że służba i troska o bezpieczeństwo innych były dla niego bardzo ważne.

Postawa Kulika i Morańskiego spotkała się z szerokim uznaniem. Podziękowania napływały do komisariatu z Polski i zagranicy, zarówno od policjantów, jak i osób prywatnych. O uhonorowanie funkcjonariuszy wystąpił prezydent Krakowa, proponując nadanie im tytułów Honorowych Obywateli miasta. Prezydent Karol Nawrocki przyznał obu policjantom Krzyże Oficerskie Orderu Odrodzenia Polski za odwagę, ofiarność oraz zasługi na rzecz bezpieczeństwa.

Obaj policjanci odzyskali przytomność i są świadomi tego, co się wydarzyło. Szczególnie poruszająca była reakcja Morańskiego po wybudzeniu z narkozy po operacji. Jednym z pierwszych pytań, jakie zadał, było to, czy jego partner z patrolu, Jakub Kulik, żyje. Informację o tym przekazał burmistrz Muszyny.

Tragiczny zamach na Rynku Głównym w Krakowie

W sobotę 24-letni mężczyzna wjechał samochodem na płytę Rynku Głównego w Krakowie i otworzył ogień z broni automatycznej.

W ataku zginęło sześć osób, a 16 zostało rannych, w tym dwóch policjantów i sprawca, który zmarł w szpitalu w poniedziałek. Wcześniej policjanci w jego rodzinnym mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim znaleźli ciała jego rodziców i siostry.

Śledztwo w sprawie prowadzi małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej.