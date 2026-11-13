Minister obrony Niemiec Boris Pistorius uznał wyniki za „niedopuszczalne” i zapowiedział politykę zerowej tolerancji wobec molestowania w wojsku.

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Ponad 60 proc. kobiet w Bundeswehrze doświadczyło molestowania lub nadużyć seksualnych

Ponad 60 proc. kobiet służących w niemieckich siłach zbrojnych przyznało, że podczas pełnienia obowiązków wojskowych doświadczyło różnych form molestowania lub nadużyć o charakterze seksualnym. Takie wnioski płyną z pierwszego kompleksowego badania dotyczącego tego problemu w Bundeswehrze, przeprowadzonego przez Centrum Historii Wojskowości i Nauk Społecznych w Poczdamie.

Do udziału w badaniu zaproszono łącznie 45 tys. obecnych i byłych członków sił zbrojnych. Na ankietę odpowiedziało 18 proc. osób, do których skierowano zaproszenie. Pomimo stosunkowo niewielkiego odsetka odpowiedzi resort obrony zapewnia, że przeprowadzona analiza potwierdziła reprezentatywność uzyskanych wyników.

Dane wskazują, że zgłaszane przez żołnierki przypadki obejmowały zarówno niestosowne komentarze o podtekście seksualnym i upokarzające praktyki, jak i przemoc fizyczną oraz seksualną.

Spośród około 4 tys. kobiet, które odpowiedziały na pytania ankieterów, niemal 40 proc. zadeklarowało, że spotkało się z sugestywnymi uwagami i komentarzami o charakterze seksualnym. Kolejne 15 proc. zgłosiło przypadki nękania związane ze zdjęciami wykonywanymi telefonami komórkowymi bez ich zgody. W części przypadków fotografie były następnie modyfikowane przy użyciu sztucznej inteligencji.

Nieco ponad 8 proc. respondentek poinformowało, że padło ofiarą napaści fizycznej, natomiast 2 proc. zadeklarowało doświadczenie przemocy seksualnej.

Badanie wykazało również, że problem nie ogranicza się do kobiet. Około 19 proc. żołnierzy płci męskiej zgłosiło doświadczenia związane z podobnymi nadużyciami. Z ustaleń wynika ponadto, że osoby niebinarne oraz homoseksualni żołnierze byli na nie narażeni w nieproporcjonalnie dużym stopniu.

Minister obrony Niemiec Boris Pistorius: Zero tolerancji dla molestowania seksualnego

Do wyników badania odniósł się minister obrony Niemiec Boris Pistorius, który określił przedstawione dane jako „niedopuszczalne”. Podkreślił, że są one szczególnie niepokojące w sytuacji, gdy Bundeswehra podejmuje działania mające na celu znaczące zwiększenie liczby żołnierzy.

– W Bundeswehrze obowiązuje zasada zerowej tolerancji wobec molestowania seksualnego – oświadczył Pistorius.

Minister zwrócił również uwagę na zależność między udziałem kobiet w poszczególnych jednostkach wojskowych a częstotliwością występowania nadużyć. Z badania wynika bowiem, że żołnierki służące w jednostkach, w których kobiety stanowią większą część personelu, rzadziej doświadczają molestowania.

Zdaniem Pistoriusa ustalenia te przemawiają za zwiększeniem liczby kobiet w niemieckich siłach zbrojnych.

Szef resortu obrony ujawnił ponadto, że niektórzy współpracownicy doradzali mu rezygnację z publikacji badania w obawie przed negatywnym wpływem jego wyników na reputację Bundeswehry. Minister odrzucił jednak takie rozwiązanie, oceniając, że oznaczałoby ono „przymykanie oczu” na problem, co w dłuższej perspektywie mogłoby wyrządzić niemieckiej armii jeszcze większe szkody.

Pistorius zapowiedział jednocześnie, że podobne badania będą przeprowadzane każdego roku.

Żołnierze nie zgłaszają molestowania. Powodem brak zaufania do przełożonych

Jednym z problemów ujawnionych w badaniu jest niechęć wojskowych do informowania przełożonych o przypadkach molestowania i innych nadużyć. Około jednej trzeciej ankietowanych przyznało, że nie zgłasza takich zdarzeń lub nie zdecydowałoby się na ich zgłoszenie z powodu braku zaufania do sposobu, w jaki przełożeni zajęliby się sprawą.

Pistorius wyraził zaniepokojenie skalą tego zjawiska i zapowiedział działania mające poprawić sytuację osób zgłaszających nadużycia.

Jeszcze przed opublikowaniem wyników badania minister uruchomił specjalną infolinię HELP, przeznaczoną dla personelu wojskowego. Ma ona działać przez całą dobę.

Szef niemieckiego resortu obrony zapowiedział również zmiany dotyczące informowania poszkodowanych o przebiegu postępowań wszczętych na podstawie ich skarg. Jak wynika z relacji osób pokrzywdzonych, często nie otrzymywały one informacji o dalszych losach zgłoszonych spraw, mimo że jednocześnie oczekiwano od nich kontynuowania służby.

Według zapowiedzi ministra osoby składające skargi mają w przyszłości otrzymywać więcej informacji na temat aktualnego stanu prowadzonych postępowań.

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Bundeswehra chce zwiększyć liczebność armii. Do 2035 roku planuje 260 tys. żołnierzy

Wyniki badania opublikowano w czasie, gdy Niemcy podejmują działania zmierzające do rozbudowy sił zbrojnych w odpowiedzi na rosnące zagrożenia.

Bundeswehra przeznaczyła już miliardy na zwiększenie liczebności personelu wojskowego oraz modernizację wyposażenia. Dowództwo niemieckiej armii zakłada, że do 2035 roku liczba żołnierzy w służbie czynnej wzrośnie do 260 tys., a liczba rezerwistów osiągnie 200 tys.

Realizacja tych założeń ma umożliwić Niemcom uniknięcie konieczności wprowadzenia obowiązkowej służby wojskowej. Jednocześnie armia stara się przyciągnąć nowych kandydatów do służby, co – jak podkreślił Pistorius – sprawia, że ujawnione przypadki molestowania i przemocy seksualnej są szczególnie niepokojące.