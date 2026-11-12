Dublin będzie gościł w ten czwartek i piątek przywódców około pięćdziesięciu państw, w tym wszystkich z Unii Europejskiej. To organizowane dwa razy do roku spotkanie Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Friedrich Merz uznał, że trudno o lepszy moment, aby przynajmniej wstępnie uzgodnić wsparcie dla Ukraińców na najbliższe lata. „Nasze europejskie bezpieczeństwo jest niepodzielne. Zależy od udzielenia pomocy Ukrainie. Dlatego też wszyscy muszą wziąć na siebie ciężar związany z tym wsparciem” – napisał kilka dni temu w liście do przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costy niemiecki przywódca.