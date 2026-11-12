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Budżet UE a wsparcie dla Ukrainy. Cztery kraje odrzucają takie rozwiązanie

Kanclerz Niemiec chce, aby Unia zapobiegła zapaści finansowej Kijowa. Ale Słowacja, Czechy, Węgry i Bułgaria, choć cierpiały pod moskiewskim butem w czasach komunizmu, nie zamierzają przyłączyć się do tej pomocy.

Publikacja: 12.11.2026 14:03

Słowacja, Czechy, Bułgaria i Węgry odrzucają niemiecką propozycję pomocy dla Ukrainy

Słowacja, Czechy, Bułgaria i Węgry odrzucają niemiecką propozycję pomocy dla Ukrainy

Foto: Reuters

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Jędrzej Bielecki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jaki jest niemiecki plan ratunkowy dla ukraińskiej gospodarki i jakie kontrowersje budzi proponowany mechanizm finansowania.
  • Które kraje Europy Środkowej blokują dalszą pomoc i co łączy ich przywódców w sprzeciwie wobec planu Berlina.
  • W jaki sposób obecny kryzys może trwale zmienić zasady podejmowania decyzji w UE i zaważyć na przyszłości Grupy Wyszehradzkiej.
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Dublin będzie gościł w ten czwartek i piątek przywódców około pięćdziesięciu państw, w tym wszystkich z Unii Europejskiej. To organizowane dwa razy do roku spotkanie Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Friedrich Merz uznał, że trudno o lepszy moment, aby przynajmniej wstępnie uzgodnić wsparcie dla Ukraińców na najbliższe lata. „Nasze europejskie bezpieczeństwo jest niepodzielne. Zależy od udzielenia pomocy Ukrainie. Dlatego też wszyscy muszą wziąć na siebie ciężar związany z tym wsparciem” – napisał kilka dni temu w liście do przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costy niemiecki przywódca.

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