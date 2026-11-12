Gibran Rakabuming Raka
Gibran Rakabuming Raka to syn byłego prezydenta Joka Widoda.
12 listopada wiceprezydent spotkał się w Dżakarcie z władzami parlamentu, by „przekazać list z rezygnacją ze stanowiska wiceprezydenta Republiki Indonezji” – poinformował przewodniczący najwyższego organu ustawodawczego kraju.
Pismo z rezygnacją ze stanowiska trafiło również do prezydenta Prabowa Subianta.
Indonezyjskie prawo stanowi, że wiceprezydent kraju musi mieć wykształcenie na poziomie co najmniej szkoły średniej. W trakcie kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi w 2024 r. syn byłego prezydenta złożył zaświadczenie o ukończeniu szkoły w Singapurze. Jednak jego polityczni rywale zakwestionowali ten dokument.
Trybunał Konstytucyjny i Sąd Najwyższy orzekły ostatecznie, że przedstawione przez Gibrana świadectwo nie stanowi podstawy do uznania jego edukacji za ekwiwalent wykształcenia w kraju.
Rezygnacja wiceprezydenta zbiegła się w czasie z trwającymi od miesięcy protestami przeciwko wysokim kosztom życia, korupcji oraz opieszałości władz w walce z szalejącymi od dłuższego czasu pożarami lasów.
Następca Gibrana zostanie wybrany w ciągu 60 dni przez Zgromadzenie Narodowe spośród dwóch kandydatów wskazanych przez prezydenta.
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