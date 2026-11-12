Gibran Rakabuming Raka to syn byłego prezydenta Joka Widoda.

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Syn byłego prezydenta przekonywał, że wykształcenie średnie zdobył w Singapurze. Trybunał Konstytucyjny i Sąd Najwyższy to zakwestionowały

12 listopada wiceprezydent spotkał się w Dżakarcie z władzami parlamentu, by „przekazać list z rezygnacją ze stanowiska wiceprezydenta Republiki Indonezji” – poinformował przewodniczący najwyższego organu ustawodawczego kraju.

Pismo z rezygnacją ze stanowiska trafiło również do prezydenta Prabowa Subianta.

Indonezyjskie prawo stanowi, że wiceprezydent kraju musi mieć wykształcenie na poziomie co najmniej szkoły średniej. W trakcie kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi w 2024 r. syn byłego prezydenta złożył zaświadczenie o ukończeniu szkoły w Singapurze. Jednak jego polityczni rywale zakwestionowali ten dokument.

Trybunał Konstytucyjny i Sąd Najwyższy orzekły ostatecznie, że przedstawione przez Gibrana świadectwo nie stanowi podstawy do uznania jego edukacji za ekwiwalent wykształcenia w kraju.

Wiceprezydent odchodzi w czasie, gdy przez Indonezję przetacza się fala protestów

Rezygnacja wiceprezydenta zbiegła się w czasie z trwającymi od miesięcy protestami przeciwko wysokim kosztom życia, korupcji oraz opieszałości władz w walce z szalejącymi od dłuższego czasu pożarami lasów.

Następca Gibrana zostanie wybrany w ciągu 60 dni przez Zgromadzenie Narodowe spośród dwóch kandydatów wskazanych przez prezydenta.