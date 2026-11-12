Manifestacje, które od 17 października w każdą sobotę przetaczają się przez Francję, przerażają świat agresją protestujących. Ale najwyraźniej na Francuzów to nie działa.

Choć to bojówki radykalnej lewicy, w szczególności tzw. czarny blok, stoją za atakami na policjantów, demolowaniem sklepów czy podpaleniem samochodów, lider radykalnej Francji Niepokornej (LFI) Jean-Luc Mélenchon mocno zyskuje w sondażach. Badanie Instytutu Harrisa dla dziennika „Le Figaro” dawało mu niedawno 18–19 proc. poparcia w pierwszej turze wyborów prezydenckich w kwietniu. To co prawda zdecydowanie mniej niż notowania Le Pen (34–36 proc.), ale wyraźnie więcej niż poparcie, na które mogą liczyć umiarkowani pretendenci do najwyższej władzy jak były premier Édouard Philippe (11–14 proc.), socjaldemokrata Raphaël Glucksmann (11–13 proc.).