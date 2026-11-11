Mężczyzna ma 49 lat i pochodzi z Jawy. Według ukraińskiego projektu rządowego „Chcę żyć” został wysłany do obwodu zaporoskiego, gdzie miał uczestniczyć w rosyjskim szturmie. Grupa, w której się znajdował, została zaatakowana przez ukraińskie drony. Mężczyzna zdołał przedostać się na terytorium kontrolowane przez Ukrainę, gdzie trafił do niewoli.

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Rekrutacja nabiera tempa

Z danych inicjatywy „Chcę żyć” wynika, że w pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku do walki po stronie Rosji zwerbowano 283 obywateli Indonezji. Dla porównania, w ciągu poprzednich trzech lat liczba takich przypadków nie przekraczała dziesięciu.

Rosja od dłuższego czasu szuka rekrutów poza swoimi granicami, próbując uzupełniać szeregi armii prowadzącej wojnę przeciwko Ukrainie. W lutym kenijskie służby wywiadowcze informowały, że ponad tysiąc obywateli tego kraju zostało nakłonionych do wyjazdu i walki po stronie Moskwy.

Na rosyjskim froncie pojawiają się również obywatele innych państw afrykańskich, m.in. Ugandy i Republiki Południowej Afryki. Według doniesień część z nich była zwabiana obietnicami zatrudnienia, a następnie kierowana do służby wojskowej.

Indonezja ostrzega przed handlem ludźmi

Władze w Dżakarcie zwróciły się w tym miesiącu do Moskwy o podjęcie działań, które zapobiegną werbowaniu Indonezyjczyków do rosyjskiej armii. Reakcja nastąpiła po doniesieniach o śmierci w październiku obywatela Indonezji służącego w rosyjskich siłach zbrojnych.

Rzeczniczka indonezyjskiego MSZ Yvonne Mewengkang przekazała, że rząd zaapelował do Rosji o zagwarantowanie, iż obywatele Indonezji nie będą rekrutowani do jej wojska ani do innych struktur związanych z działalnością militarną.

Szczególne zaniepokojenie władz budzą praktyki, które mogą nosić znamiona handlu ludźmi. Kilka dni po apelu MSZ indonezyjska policja poinformowała o zidentyfikowaniu grupy przestępczej werbującej obywateli kraju za pośrednictwem mediów społecznościowych i komunikatorów.

Kandydatom oferowano dobrze płatną pracę w logistyce, ochronie granic i budownictwie obronnym. Po przyjeździe do Rosji mieli jednak otrzymywać do podpisania kontrakty wojskowe. Niektórzy trafiali następnie do stref działań zbrojnych.

Ukraińska inicjatywa „Chcę żyć” powstała we wrześniu 2022 roku przy wsparciu resortu obrony i wywiadu wojskowego Ukrainy. Umożliwia rosyjskim żołnierzom oraz cudzoziemcom wcielonym do rosyjskiej armii bezpieczne poddanie się i opuszczenie pola walki.