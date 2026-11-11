Jak przekazały mołdawskie władze, pierwszy pocisk manewrujący S8000 Banderol przekroczył granicę z Ukrainy od strony obwodu odeskiego o godz. 6:04. Pięć minut później, o 06:09 opuścił mołdawską przestrzeń powietrzną.

Reklama Reklama

Drugi pocisk również nadleciał znad rejonu odeskiego o godz. 6:06, a następnie przeleciał nad Naddniestrzem. O godz. 6:10 wrócił nad Ukrainę.

MSZ wzywa Rosję do zaprzestania ataków

„Ten incydent stanowi poważne naruszenie suwerenności Republiki Mołdawii i bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli. Takie działania są niedopuszczalne i sprzeczne z podstawowymi zasadami prawa międzynarodowego” – oświadczyło Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

„Republika Mołdawii potwierdza swoją solidarność z Ukrainą i wzywa Federację Rosyjską do zaprzestania agresji militarnej i działań zagrażających pokojowi i stabilności w regionie” – oświadczyło ministerstwo.

W 2026 r. w Mołdawii odnotowano około 70 incydentów związanych z naruszeniem przestrzeni powietrznej.

W ubiegłym miesiącu doszło do groźnej sytuacji, gdy 3 października do Mołdawii wleciały trzy pociski oraz dwa drony. Wszystkie rozbiły się i eksplodowały.