W pierwszych latach rozpętanej przez Rosję wojny, po nałożeniu zachodnich sankcji, juan szybko zyskał na znaczeniu w rosyjskiej gospodarce i sektorze finansowym. Jego udział w handlu zagranicznym wzrósł do blisko połowy. Chińska waluta stała się też najczęściej wymienianą walutą na giełdzie moskiewskiej i wyprzedziła dolara w depozytach bankowych. Rosyjskie banki zaczęły aktywnie udzielać pożyczek w juanach. Gospodarka Rosji stała się przez to juanozależna.
Według Bloomberg Economics, od 2021 roku Rosja odpowiada za 30-procentowy wzrostu udziału Chin w handlu rozliczanym w juanach. Jednak w czerwcu 2024 roku wszystko tąpnęło. Stany Zjednoczone znacznie rozszerzyły podstawy nakładania sankcji wtórnych na instytucje finansowe i firmy prowadzące interesy z Rosją. Handel między Rosją a Chinami ogarnął chaos. Płatności były w Chinach zamrożone lub opóźniane na wiele miesięcy, przelewy były zwracane, a największe chińskie banki ostatecznie całkowicie zaprzestały współpracy z rosyjskimi kontrahentami.
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Do tajnych transakcji płatniczych były wykorzystywane małe prowincjonalne banki chińskie, ale z czasem i one odmówiły obsługi rosyjskich transakcji.
Chociaż płatności są dokonywane, żadna metoda nie gwarantuje ich sukcesu, twierdzą firmy logistyczne współpracujące z Chinami. W 2026 roku płacenie dostawcom w Chinach nie będzie prostą transakcją, jak wynika z materiałów dla klientów grupy STA SiberiaTransAsia. Nawet z podpisaną umową i zweryfikowanym kontrahentem rosyjskie firmy borykają się z opóźnieniami w płatnościach, zwrotami pieniędzy i dodatkowymi kontrolami zgodności z przepisami, jak wynika z dokumentów.
Rosja próbowała wykorzystać juana do rozliczeń nie tylko z Chinami, ale także z innymi krajami. Pomimo szybkiego wzrostu handlu z Chinami, udział juana w płatnościach za rosyjski eksport do krajów „przyjaznych” spadł do 20,8 proc., według danych Banku Rosji z czerwca 2026 roku. W ciągu ostatnich dwóch lat zmniejszył się on o ponad połowę: w szczytowym momencie w maju 2024 roku, przed rozszerzeniem wtórnych sankcji przez Stany Zjednoczone, jego udział wynosił 45,2 proc.
Z kolei handel w rublach, w których Rosja rozlicza 69,7 proc. eksportu, w porównaniu z około 40 proc. w połowie 2024 roku nie świadczy o internacjonalizacji rosyjskiego pieniądza. To raczej konieczność, która rosyjskich eksporterów bardzo dużo kosztuje. Transakcje rublowe to tak naprawdę serie transakcji realizowanych z wykorzystaniem licznych pośredników, agentów płatniczych i kryptowalut. Kosztuje to eksporterów 15–20 proc. kwoty transakcji.
Wiele mówi się o tym, że juan może zagrozić dolarowi jako globalnej walucie, nie tylko w Rosji, choć kremlowscy propagandyści aktywnie promują ten temat od ostatniej dekady. Jednak juan nie jest w stanie stać się globalną walutą, przynajmniej, dopóki chiński rząd utrzymuje kontrolę kapitału i ograniczenia dla cudzoziemców na chińskim rynku finansowym, podkreśla Bloomberg.
Udział juana w międzynarodowych rezerwach walutowych wzrósł z 1,08 proc. w 2016 r., kiedy MFW zaliczył go do walut rezerwowych, do 2,83 proc. w 2022 r. Następnie zaczął stopniowo spadać, osiągając 1,93 proc. w 2025 r. Obecnie wynosi około 2 proc., w porównaniu z 57 proc. dla dolara amerykańskiego.
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Pekin aktywnie dąży do internacjonalizacji juana w handlu międzynarodowym. A Rosja początkowo znacząco przyczyniła się do tego procesu, ale później zadała mu potężny cios. Do połowy 2024 roku wartość rosyjskiego eksportu opłacanego w juanach przewyższała wartość dostaw do samych Chin; oznacza to, że Rosja akceptowała chińską walutę, również w przypadku towarów wysyłanych do innych krajów. W lipcu 2024 roku ta „nadwyżka” osiągnęła 5,96 mld dolarów (w przeliczeniu), według obliczeń Bloomberga opartych na danych chińskiej służby celnej i Banku Rosji.
Rosnąca popularność juana, napędzana przez Rosję, sprawiła, że stał się on jednocześnie czwartą co do wielkości transakcji walutą w płatnościach za pośrednictwem międzynarodowego systemu SWIFT, z udziałem 4,74 proc. – po dolarze, euro i funcie brytyjskim. Instytut Petersona ds. Ekonomii Międzynarodowej, który przeanalizował dynamikę wykorzystania juana na świecie, stwierdził: impuls do internacjonalizacji juana, wygenerowany przez sankcje wobec Rosji, stopniowo słabnie.
Do czerwca 2026 roku „nadwyżka” w płatnościach w juanach za rosyjski eksport przekształciła się w „deficyt” w wysokości 3,86 mld dolarów; Oznacza to, że Rosja nie otrzymywała już juanów nawet za dostawy do Chin, nie mówiąc już o innych krajach. W płatnościach SWIFT juan także powrócił do swojej pozycji sprzed wojny na Ukrainie – czyli na piąte miejsce, za jenem japońskim; jego udział wynosi obecnie 3,1 proc.
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