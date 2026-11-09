Rosyjska firma wydobywcza diamentów Alrosa zatrzymała produkcję w kilku złożach, aby obniżyć koszty, ogłosił w poniedziałek prezes Paweł Mariniczow. Zatrzymanie wydobycia objęło również złoża należące do spółki zależnej, Almazy Anabara, największej na świecie firmy wydobywającej diamenty aluwialne, która dostarcza 11 proc. wszystkich diamentów Grupy Alrosa.

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Alrosa traci przychody i przepływy pieniężne

„Optymalizujemy nasze koszty” – wyjaśnił lakonicznie Mariniczow (cytowany przez RIA Nowosti). W tym roku Alrosa, której jedna trzecia należy do Federalnej Agencji Zarządzania Majątkiem Państwowym (Rosimuszcziestwo), a kolejne 25 proc. do rządu Jakucji, po raz pierwszy od sześciu lat stała się nierentowna. Według sprawozdań finansowych firma straciła 9,5 mld rubli (450 mln zł) w pierwszej połowie roku.

Przychody Alrosy spadły o 33 proc. rok do roku, EBITDA o 61 proc. do 14,3 mld rubli. Wolne przepływy pieniężne (różnica między wpływami a wydatkami) stały się ujemne. Deficyt przepływów pieniężnych Alrosy w pierwszym półroczu wyniósł 16,9 mld rubli (800 mln zł), a w ciągu ostatnich 12 miesięcy – 33,2 mld (1,57 mln zł).

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To wszystko efekt sankcji Zachodu na rosyjskie kamienie. Obowiązują od 2022 r. Tylko w minionym roku kosztowało to Rosjan zmniejszenie wydobycia o 10 proc., do 29,8 mln karatów. W tym roku prognozuje się dalszy spadek o 13–16 proc., do 25–26 mln karatów.

Diamentowe leje Jakucji zasysają śmigłowce i pieniądze

Rosyjskie diamenty o zimnym niebieskawym, niespotykanym nigdzie indziej świetle, są bardzo drogie w wydobyciu w porównaniu do kamieni z Afryki, gdzie działa największy koncern diamentowy – brytyjsko-amerykański De Beers. Wydobywane są w Jakucji – najzimniejszym obszarze Rosji, metodą odkrywkową. Kopalnie to gigantyczne leje o głębokości do 600 m i szerokości 1,2 km, z których rudę wywożą potężne kamazy. Nad lejami tworzy się odrębne środowisko, tak że np. obowiązuje tam zakaz lotu śmigłowców, gdyż lej dosłownie je zasysa.

W kopalnię Mir w Mirnym, choć wydobycie w leju wstrzymywano m.in. po katastrofalnym zalaniu w 2017 r., koncern zainwestował gigantyczne środki w odbudowę. W 2025 r. po wznowieniu prac wydobyto tam największy w historii Rosji diament jakości jubilerskiej – okaz o wyjątkowym bursztynowym kolorze i wadze 468 karatów nazwany „Nowe Słońce”.

Ze względu na surowy klimat (-40 st. C i więcej mrozu zimą, huraganowe wiatry i +40 st. krótkim latem) koszty wydobycia z takich kopalni jak Mir w Jakucji, są ogromne. Aby je obniżyć, w ubiegłym roku Alrosa obniżyła pensje pracowników niezwiązanych bezpośrednio z produkcją o 10 proc., przeniosła część z nich do pracy w niepełnym wymiarze godzin i zawiesiła działalność w niektórych kopalniach. W czerwcu koncern podjął decyzję o zamknięciu działalności wydobywczej w kopalni Wariousmaz, która odpowiada za około 10 proc. krajowej produkcji diamentów.

Według Mariniczewa działania optymalizacyjne zostały uwzględnione w budżecie Alrosy na bieżący rok. Mogą się one jednak okazać niewystarczające: menedżer stwierdził, że istnieje możliwość, iż firma będzie musiała uciekać się do dalszych oszczędności.