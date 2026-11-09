W swoim wpisie na platformie X szef BBN podkreślił, że „bohaterska postawa policjantów, którzy z narażeniem własnego życia powstrzymali napastnika, budzi podziw i zasługuje na najwyższe wyrazy uznania”.

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„Dziękuję obu funkcjonariuszom za zdecydowaną interwencję i gotowość do obrony innych. Życzę im szybkiego powrotu do zdrowia” - dodał Bartosz Grodecki.

24-letni st. post. Jakub Kulik i 27-letni st. post. Artur Morański służą w ogniwie wywiadowczo-patrolowym krakowskiej policji. W sobotę ruszyli w pościg za 24-letnim napastnikiem, który na Rynku Głównym otworzył ogień z broni automatycznej do przypadkowych przechodniów. Zabił sześć osób. Policjanci postrzelili i obezwładnili sprawcę ataku.

Sami zostali ciężko ranni i trafili do szpitala. W poniedziałek rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak poinformował, że obaj funkcjonariusze odzyskali przytomność.

Kim są ranni policjanci?

24-letni starszy posterunkowy Jakub Kulik pochodzi z Bielska-Białej. Przed wstąpieniem do policji służył w 18. Bielskim Batalionie Powietrznodesantowym. Po zakończeniu służby wojskowej zdecydował się na pracę w policji. Obecnie pełni służbę w ogniwie wywiadowczo-patrolowym I Komisariatu Policji w Krakowie, który odpowiada za rejon Starego Miasta.

Kulik jest również druhem Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynach. Strażakiem ochotnikiem został około dziesięciu lat temu. Jest żonaty i ma dziecko.

27-letni starszy posterunkowy Artur Morański pochodzi z Powroźnika, miejscowości w gminie Muszyna w województwie małopolskim. W policji służy od 2024 roku. Początkowo pracował w VII Komisariacie Policji w Nowej Hucie, a od czerwca pełni służbę w I Komisariacie w Krakowie.

Morański przez pięć lat grał w piłkę nożną w lokalnym klubie w Powroźniku. Przez wiele lat był także lektorem w miejscowym kościele. Jest żonaty.

Zamach na Rynku Głównym w Krakowie. Jak przebiegł atak

Do ataku doszło w sobotę 7 listopada kilka minut po godz. 15. Uzbrojony mężczyzna wjechał czarnym subaru w obręb Rynku Głównego w Krakowie i otworzył ogień do przechodniów, m.in. w rejonie ul. Sławkowskiej. Potem odjechał ul. Grodzką w stronę Wawelu. Na pl. Wszystkich Świętych kula rozbiła szybę w kabinie tramwaju linii 1, nikt w nim nie ucierpiał. Policjanci ścigali auto ul. Stradomską. Na skrzyżowaniu z ul. Dietla subaru zderzyło się z innym samochodem, doszło do wymiany ognia i napastnik, postrzelony przez policjanta, został obezwładniony. Szef MSWiA Marcin Kierwiński przekazał, że policja podjęła interwencję ok. trzy minuty po pierwszym zgłoszeniu.

W Krakowie zginęło sześć osób. Według komendanta głównego policji gen. Marka Boronia jedną z ofiar jest obywatel Wielkiej Brytanii. Rannych zostało 16 osób. Wśród poszkodowanych jest co najmniej pięcioro cudzoziemców, a także krakowscy dorożkarze. Postrzeleni zostali też dwaj policjanci z komisariatu przy Rynku Głównym, którzy jako pierwsi dotarli na miejsce: st. post. Jakub Kulik i st. post. Artur Morański. W niedzielę rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie Tomasz Waszczuk poinformował, że obaj zostali wybudzeni ze śpiączki farmakologicznej.

W poniedziałek sprawca zamachu zmarł w szpitalu.