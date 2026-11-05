W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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Triumf Demokratów w USA nie zraził inwestorów. Ropa i gaz mocno tanieją

W zakończonych wyborach połówkowych w USA Partia Demokratyczna zapewniła sobie większość w obu izbach amerykańskiego parlamentu. Oznacza to, że inicjatywy ustawodawcze Białego Domu będą musiały zdobywać poparcie przynajmniej części demokratycznych kongresmenów i senatorów. Nie musi to jednak oznaczać radykalnej zmiany amerykańskiej polityki gospodarczej.

Szczególnie istotna pozostaje kwestia ceł. Większość taryf nałożonych przez administrację Donalda Trumpa na partnerów handlowych nie wymaga zgody Kongresu, ponieważ zostały wprowadzone na podstawie rozporządzeń wykonawczych. Wynik wyborów może więc ograniczyć część możliwości legislacyjnych Białego Domu, ale nie oznacza automatycznego odwrócenia dotychczasowej polityki handlowej.

Reakcja rynków była początkowo nerwowa. Po pierwszej wyprzedaży akcji spółek korzystających na boomie na sztuczną inteligencję na giełdy wróciły jednak wzrosty. Wyraźnie spadły natomiast ceny surowców energetycznych. Ropa Brent spadła poniżej 95 dol. za baryłkę, a benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie zniżkowały o 8 proc., do 84 euro za MWh.

Jednym z możliwych wyjaśnień jest oczekiwanie inwestorów, że wynik wyborów wpłynie na politykę Białego Domu i zwiększy presję na zakończenie konfliktu z Iranem. To właśnie wojna i związane z nią wzrosty cen paliw oraz inflacji miały być jednym z czynników wpływających na poparcie dla administracji Trumpa i Partii Republikańskiej. Na razie jednak trudno przesądzać, czy zmiana układu sił w Kongresie przyspieszy zakończenie konfliktu i otwarcie cieśniny Ormuz.

Rynek hipotek się ochładza. Zdolność kredytowa Polaków mocno spadła

Tegoroczna sprzedaż kredytów hipotecznych nadal wygląda bardzo dobrze, ale pojawiają się wyraźne sygnały schłodzenia rynku. Według danych Biura Informacji Kredytowej w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy banki i SKOK-i udzieliły prawie 245 tys. kredytów mieszkaniowych o łącznej wartości przekraczającej 116 mld zł.

Dane NBP pokazują jednak, że w trzecim kwartale popyt na kredyty hipoteczne spadł. Podobnego trendu można spodziewać się również w czwartym kwartale. Banki wskazują przede wszystkim na wygaszanie wcześniejszej, bardzo silnej fali refinansowań oraz niepewność klientów dotyczącą dalszego kształtowania się stóp procentowych.

Problemem stają się także drożejące kredyty i związany z nimi spadek zdolności kredytowej. Według wyliczeń Bartosza Turka, analityka rynków finansowych, mediana zdolności kredytowej trzyosobowej rodziny zarabiającej 13,25 tys. zł netto, czyli równowartość dwóch średnich krajowych, wyniosła w październiku niespełna 913 tys. zł.

To prawie 45 tys. zł mniej niż miesiąc wcześniej i blisko 90 tys. zł mniej niż w sierpniu, kiedy zdolność kredytowa przekraczała milion złotych. Oznacza to, że mimo rekordowych wyników sprzedaży kredytów mieszkaniowych rynek hipotek może w kolejnych miesiącach wyraźnie zwolnić.

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Tesla wraca do łask europejskich kierowców. Sprzedaż w Niemczech wzrosła o 290 proc.

Europejski rynek samochodowy przynosi bardzo różne wyniki poszczególnym producentom. Sprzedaż Volvo w trzecim kwartale spadła rok do roku o 16 proc., do 141 tys. samochodów. Słabszy początek drugiego półrocza zanotowało również BMW, którego zysk brutto zmniejszył się o ponad 10 proc. rok do roku.

Powody do zadowolenia ma natomiast Tesla. Amerykański producent ponownie zwiększa sprzedaż na europejskich rynkach. Według danych niemieckiej agencji ruchu drogowego w październiku sprzedaż Tesli w Niemczech wzrosła aż o 290 proc. rok do roku, do blisko 3 tys. samochodów.

To kolejny sygnał poprawy sytuacji amerykańskiego producenta na Starym Kontynencie. Wcześniej trzycyfrowe wzrosty sprzedaży Tesli odnotowano również na wybranych rynkach skandynawskich. Dane te są szczególnie istotne w kontekście silnej konkurencji na europejskim rynku samochodów elektrycznych.

Na sytuację całej branży wpływają również zmiany regulacyjne. Parlament Europejski przegłosował obniżenie unijnego celu redukcji emisji dla samochodów osobowych. Zamiast postulowanych przez Komisję Europejską 90 proc. w 2035 r. cel ma wynosić 87,5 proc., a dla samochodów dostawczych 80 proc. W praktyce oznacza to możliwość sprzedaży większej liczby samochodów spalinowych.

GPW zmienia system opłat. Mniejsze spółki mają zapłacić mniej

Warszawska giełda przygotowuje gruntowną przebudowę modelu pobierania opłat od spółek. Zmiany mają objąć między innymi opłaty roczne, system rabatów przyznawanych firmom oraz opłaty związane z IPO i SPO.

Głównym założeniem reformy jest zmniejszenie obciążeń finansowych mniejszych spółek kosztem zwiększenia opłat dla największych emitentów. GPW podkreśla jednak, że wzrost kosztów w przypadku największych firm nie powinien być dla nich szczególnie odczuwalny.

Zmiany będą wprowadzane etapami. Pierwsze pojawią się już 1 stycznia 2027 r. i będą dotyczyć zasad przyznawania rabatów. Kolejne, obejmujące między innymi opłaty roczne, mają wejść w życie rok później.

Reforma ma więc zmienić sposób, w jaki spółki korzystające z warszawskiego rynku kapitałowego będą ponosić koszty obecności na GPW. Dla mniejszych przedsiębiorstw kluczowe może być obniżenie obciążeń, natomiast największe firmy powinny przygotować się na nowe zasady naliczania opłat.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.