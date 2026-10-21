Elon Musk poinformował, że specjalne komisje SpaceX i Tesli prowadzą rozmowy dotyczące ewentualnej fuzji. Miliarder poparł ten pomysł, ale zastrzegł, że ostateczna decyzja należy do przedstawicieli obu spółek.

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– Byłby to dobry pomysł, ale decyzja należy do specjalnych komisji obu firm – powiedział Musk inwestorom.

Przedsiębiorca wyjaśnił, że ze względu na konflikt interesów nie może bezpośrednio uczestniczyć w negocjacjach. Podkreślił również, że warunki transakcji nie zostały jeszcze uzgodnione, a do połączenia firm może ostatecznie nie dojść.

Jak podała agencja Reutera, fuzja producenta samochodów elektrycznych z przedsiębiorstwem kosmicznym pozwoliłaby stworzyć rozbudowany koncern działający w obszarach sztucznej inteligencji, robotyki, energetyki, łączności satelitarnej i transportu.

– Zbliżamy się do przełomowego momentu w rozwoju superinteligencji (tak niedawno rozkazał nazywać AI Donald Trump - przyp.red.), dlatego wiele przemawia za połączeniem tych firm – ocenił Musk.

Wskazał na potencjalne korzyści ze współpracy w zakresie oprogramowania AI, projektowania układów scalonych, robotyki oraz orbitalnych centrów danych.

Starlink, roboty i centra danych. Jakie korzyści może przynieść fuzja?

Połączenie spółek mogłoby umożliwić szersze wykorzystanie ich technologii. Według Reutera satelity Starlink zapewniałyby łączność autonomicznym taksówkom Tesli i humanoidalnym robotom Optimus. Z kolei akumulatory oraz systemy magazynowania energii produkowane przez Teslę mogłyby wspierać energochłonne centra danych SpaceX.

Obie firmy współpracują już przy projekcie Terafab, którego celem jest produkcja zaawansowanych układów scalonych przeznaczonych do zastosowań w sztucznej inteligencji.

Fuzja mogłaby także uprościć zarządzanie wspólnymi przedsięwzięciami i ułatwić wykorzystanie kapitału oraz zaplecza technologicznego obu przedsiębiorstw. Jednocześnie zwiększyłaby kontrolę Muska nad połączonym koncernem.

Transakcja wiązałaby się jednak z wyzwaniami regulacyjnymi i geopolitycznymi. SpaceX realizuje kontrakty dla Pentagonu, amerykańskich agencji wywiadowczych i NASA. Tesla ma natomiast rozbudowaną działalność w Chinach, gdzie znajduje się jej duża fabryka w Szanghaju. Zdaniem Reutera połączenie mogłoby więc wzbudzić zastrzeżenia władz zarówno USA, jak i Chin.

SpaceX zwiększa przychody, akcje spółek rosną

Pomysł fuzji pojawił się w okresie dobrych wyników finansowych SpaceX. W trzecim kwartale 2026 r. firma odnotowała zysk w wysokości 4,4 mld dolarów, a jej przychody wzrosły o 161 proc., do 14,58 mld dolarów. Ważnym czynnikiem wzrostu był rozwój działalności związanej ze sztuczną inteligencją.

Liczba abonentów satelitarnej usługi internetowej Starlink osiągnęła 13,6 mln.

Po wypowiedziach Muska akcje SpaceX wzrosły w handlu posesyjnym o prawie 10 proc., a akcje Tesli – o około 2 proc.