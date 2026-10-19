Deklaracja miliardera pojawiła się dzień po tym, jak firma Anthropic, zajmująca się rozwojem sztucznej inteligencji, ogłosiła zamiar przeznaczenia 5 proc. swoich akcji na nowy fundusz działający na rzecz dobra publicznego.

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Elon Musk chce przekazać akcje SpaceX dzieciom w USA. Ile są warte?

W niedzielę firma Anthropic poinformowała w mediach społecznościowych, że przeznaczy 5 proc. swoich akcji na nowo utworzony Anthropic Public Benefit Fund. Wartość funduszu będzie mogła wzrastać wraz ze wzrostem kursu akcji przedsiębiorstwa.

Do zapowiedzi odniósł się Elon Musk, który zaproponował inne rozwiązanie. „Zalecam przekazanie akcji bezpośrednio społeczeństwu” – zaznaczył w odpowiedzi na wpis Anthropic.

Dzień później miliarder zadeklarował, że w przyszłym roku przekaże po jednej akcji SpaceX „każdemu dziecku w Ameryce”.

Jak zauważa agencja Associated Press, w Stanach Zjednoczonych mieszka obecnie około 73 mln osób poniżej 18. roku życia. Przy cenie akcji SpaceX wynoszącej 146,03 dol. (na zamknięciu piątkowej sesji giełdowej) łączna wartość zapowiedzianego przedsięwzięcia wyniosłaby więc około 10,66 mld dol.

Musk nie przedstawił szczegółów dotyczących sposobu przekazania akcji ani zasad realizacji swojej zapowiedzi. Zasugerował jednak, że nie będzie to ostatnia tego rodzaju inicjatywa. „To będzie pierwsza z wielu” – stwierdził.

SpaceX ma opublikować swoje kwartalne wyniki finansowe we wtorek.

Anthropic planuje debiut giełdowy. Firma przeznaczy 5 proc. akcji na fundusz

Anthropic, którego dyrektorem generalnym jest Dario Amodei, została założona przez niego i pięcioro pozostałych współzałożycieli jako tzw. public benefit corporation. To forma prawna przedsiębiorstwa nastawionego na osiąganie zysków, które jednocześnie zobowiązuje się uwzględniać cele społeczne w swojej działalności.

Zapowiedziany przez firmę Anthropic Public Benefit Fund ma być nowym podmiotem w strukturach przedsiębiorstwa. Przekazane mu akcje będą stanowiły podstawę jego majątku, którego wartość może zwiększać się wraz ze wzrostem wyceny spółki.

Anthropic przygotowuje się również do debiutu giełdowego, który może nastąpić już w listopadzie. W czerwcu firma poinformowała, że poufnie złożyła w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) dokumenty dotyczące planowanej pierwszej oferty publicznej (IPO).

Na Wall Street wcześniej zadebiutowała SpaceX. Wejście spółki na giełdę sprawiło, że Elon Musk został pierwszym na świecie bilionerem. Od czasu osiągnięcia najwyższego poziomu, odnotowanego kilka dni po debiucie giełdowym, akcje SpaceX straciły jednak 35,3 proc. wartości. W rezultacie majątek Muska spadł poniżej biliona dolarów, a przedsiębiorca ponownie znalazł się w gronie miliarderów.

Amerykanie obawiają się tempa rozwoju sztucznej inteligencji. Nowy sondaż

Zapowiedzi Muska i Anthropic pojawiają się w czasie, gdy w Stanach Zjednoczonych narastają obawy związane z rozwojem sztucznej inteligencji.

Z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research wynika, że większość Amerykanów uważa tempo rozwoju AI za zbyt szybkie. Taką opinię wyraziło 64 proc. respondentów. Kolejne 27 proc. uznało, że sztuczna inteligencja rozwija się w odpowiednim tempie, natomiast zaledwie 8 proc. badanych stwierdziło, że postęp w tej dziedzinie jest zbyt wolny.

W ubiegłym miesiącu Dario Amodei z Anthropic, Sam Altman z OpenAI, Elon Musk ze SpaceXAI oraz inni przedstawiciele branży technologicznej zgodzili się, że rozwój sztucznej inteligencji powinien zostać spowolniony.

Do wypracowania tego stanowiska doszło po rezygnacji jednego z badaczy Anthropic, który – odchodząc z firmy – ostrzegł przed poważnymi zagrożeniami, jakie technologia ta może stwarzać dla ludzkości.

Wprowadzenie skoordynowanych działań mających na celu ograniczenie tempa rozwoju AI napotyka jednak istotne przeszkody. Należą do nich m.in. konkurencja na rynku krajowym i międzynarodowym, dążenie przedsiębiorstw do osiągania zysków, a także sprzeciw prezydenta USA Donalda Trumpa.

Elon Musk angażuje się w politykę USA. Przekazał ponad 276 mln dol.

Elon Musk odgrywa również coraz większą rolę w finansowaniu amerykańskiej polityki. Miliarder stał się największym znanym darczyńcą tegorocznych wyborów do Kongresu.

Od lipca Musk przekazał ponad 276 mln dol. na działania mające pomóc Partii Republikańskiej w utrzymaniu większości w obu izbach Kongresu.