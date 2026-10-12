To zmiana w podejściu Muska, który jeszcze niedawno zapowiadał ograniczenie wydatków na politykę.

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Ile Elon Musk przekazał Republikanom? Rekordowe wsparcie przed wyborami do Kongresu

Jak informuje „The New York Times”, skala finansowego zaangażowania Muska wyszła na jaw przed przypadającym w tym tygodniu terminem składania federalnych sprawozdań dotyczących finansowania kampanii wyborczych. Przedstawione przez dziennik dane potwierdził Andrew Romeo, rzecznik super PAC Muska, czyli komitetu politycznego mogącego pozyskiwać i wydawać nieograniczone środki na niezależne działania wspierające kandydatów.

Choć miliarder znów wydaje ogromne pieniądze na amerykańską politykę, tym razem robi to znacznie mniej ostentacyjnie niż podczas wyborów prezydenckich w 2024 r.

Największa część środków przekazanych przez Muska – 158 mln dol. – trafiła do Senate Leadership Fund. To główny komitet typu super PAC wspierający republikańskich kandydatów do Senatu. Jak wynika z ujawnionych danych, to jedna z największych znanych darowizn politycznych w historii Stanów Zjednoczonych.

Kolejne 76 mln dol. miliarder przeznaczył na America PAC, czyli własny komitet polityczny. Organizacja ponownie rozbudowała struktury odpowiedzialne za mobilizowanie wyborców i zwiększanie frekwencji. Podobne działania prowadzono także w 2024 r., kiedy miliarder wspierał kampanię Donalda Trumpa i przyczynił się do jego zwycięstwa w wyborach prezydenckich.

Musk przekazał również 10 mln dol. organizacji Lone Star Liberty PAC, która wspiera Kena Paxtona, republikańskiego kandydata do Senatu z Teksasu.

Łącznie od lipca – jak wskazują amerykańskie media – miliarder przeznaczył na cele wyborcze ponad 276 mln dol.

Elon Musk zapowiadał ograniczenie wydatków na politykę. Teraz zmienił zdanie

Tak duże zaangażowanie finansowe Muska oznacza istotny zwrot w porównaniu z jego deklaracjami z maja 2026 r. Miliarder zapowiadał wówczas bowiem, że zamierza ograniczyć przyszłe wydatki na działalność polityczną. – Myślę, że zrobiłem już wystarczająco dużo – mówił.

Pomimo ponownego przeznaczenia ogromnych środków na wsparcie Republikanów miliarder pozostaje obecnie znacznie mniej widoczny w życiu politycznym niż dwa lata temu. Podczas kampanii prezydenckiej w 2024 r. Musk otwarcie wspierał Donalda Trumpa, pojawiając się u jego boku na wiecach wyborczych. Odgrywał też ważną rolę na początku drugiej kadencji prezydenta USA, kiedy kierował Departamentem Efektywności Rządu (DOGE).

Relacje między Muskiem a Trumpem uległy pogorszeniu, kiedy miliarder odszedł ze stanowiska w administracji. Doszło wówczas do publicznego konfliktu między politycznymi sojusznikami. Od tego czasu ich stosunki się jednak poprawiły – dowodem na to jest m.in. to, że w ubiegłym tygodniu Donald Trump uhonorował Muska Narodowym Medalem Nauki (National Medal of Science).

Majątek Elona Muska ponownie zyskał na wartości

Jak zauważa agencja AP, Musk zwiększył swoje wydatki na wsparcie Republikanów w czasie, gdy jego majątek ponownie zyskał na wartości. Według magazynu „Forbes” w ubiegłym tygodniu wartość fortuny miliardera po raz kolejny przekroczyła bilion dolarów. Musk pozostaje jedyną osobą na świecie, której majątek osiągnął taką wartość.

W ciągu 2026 r. wartość jego aktywów kilkakrotnie wahała się w pobliżu tej granicy, przede wszystkim w związku ze zmianami cen akcji. Ostatni wzrost wyceny był związany ze zwyżką wartości Tesli i SpaceX.

Wybory do Kongresu USA. Republikanie mają przewagę finansową, ale i tak obawiają się porażki

Ogromne wsparcie ze strony Muska dodatkowo wzmacnia przewagę finansową Partii Republikańskiej nad Demokratami przed tegorocznymi wyborami do Kongresu.

Amerykańskie media zauważają, że Republikanie dysponują znacznie większymi środkami na prowadzenie kampanii niż ich polityczni przeciwnicy. To jednak jeden z niewielu powodów do optymizmu dla ugrupowania, które obawia się utraty wielu miejsc w Kongresie w nadchodzących wyborach.

Partia Donalda Trumpa mierzy się z rosnącym niezadowoleniem Amerykanów z działań prezydenta. Wśród głównych przyczyn frustracji wyborców wymieniane są m.in. utrzymujące się wysokie ceny oraz wojna z Iranem.