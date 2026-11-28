David O. Russell, reżyser „American Hustle” i „Poradnika pozytywnego myślenia” oraz duet Nicolas Cage i Christian Bale w biografii jednej z ikon sportu i amerykańskiej telewizji? To musiał być hit. A jednak „Madden” zbiera za oceanem fatalne recenzje i jest jednym z faworytów do zdobycia Złotej Maliny dla najgorszego filmu roku. Czy jest aż tak źle?

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Nicolas Cage wygląda jak John Candy parodiujący Johna Maddena

Moim zdaniem nie, ale rozumiem, dlaczego Amerykanie z takim gniewem zareagowali na koncepcje tego filmu. Futbol amerykański jest w USA niemal formą religii. John Madden był jednym z jej kapłanów. Jako trener Oakland Raiders (1969 – 1978) zdobył Super Bowl. Był uwielbiany za swoje nietypowe zachowanie na ławce trenerskiej, co potem wykorzystał w telewizji. Jako komentator sportowy zdobył aż 16 nagród Emmy. Widzowie kochali go za nietuzinkowe poczucie humoru i energię. Madden rozcinał na wizji gołą ręką indyka, w wymyślny sposób łączył komentowanie z lotu ptaka na stadionie wraz z rozrysowywaniem strategii meczu i analizowaniem zarostu jednego z zawodników. Madden był tak wielką gwiazdą telewizji, że prowadził kultowy Saturday Night Live. W 1988 r. Electronic Arts wydało grę komputerową z jego nazwiskiem. Madden brał czynny udział w tworzeniu gry, dbając o jej realizm. Gdy zmarł w wieku 85 lat w 2021 r., cały świat amerykańskiego sportu go opłakiwał. Madden był legendą również dlatego, że symbolizował wszystko, co najbardziej amerykańskie. Sport i rozrywkę.

Obsadzenie w jego roli Nicolasa Cage’a było pomysłem intrygującym, choćby z tego powodu, że nijak nie przypomina on ogromnego i zwalistego Maddena. No, ale od czego jest fat suit? To, jak Cage prezentuje się w tym filmie, jest szczytem kuriozum, ale… w przedziwny sposób to działa. Do pewnego stopnia. Szarżujący Cage wygląda bowiem jak legendarny komik John Candy parodiujący w SNL Johna Maddena. Mieszanka godna kiczowatych występów telewizyjnych legendarnego trenera. Pasuje też do samej koncepcji filmu Russella. Problem w tym, że film nigdy nie może złapać swojego tonu. Czy jest to wyłącznie satyra, czy może jednak poważna opowieść o przyjaźni, rodzinie i kosztach poświęcenia się sportowi? Za dużo jest tutaj slapsticku, by przejąć się problemami małżeństwa Maddenów i za mało parodii świata, by traktować opowieść jako czystą komedię. W „American Hustle” Russell potrafił złapać odpowiedni ton o wiele szybciej. Tutaj wybrzmiewa on dopiero w ostatnim akcie.

Will Ferrell byłby lepszy w roli Johna Maddena

W kinie Russella zawsze najmocniejszą stroną było budowanie ekscentrycznych bohaterów. Rola Cage’a jest dyskusyjna, ale obok niego mamy Christiana Bale’a, jako właściciela Raidersów Ala Davisa. Bale to ulubiony aktor Russella, który potrafi tworzyć u niego postacie wyjątkowo oślizgłe. Za „Fightera” dostał nawet Oscara. Jest między Davisem i Maddenem wyjątkowo mocna chemia, która powoduje, że ten przedziwny duet do końca nie potrafi się ze sobą rozstać. Jest jakiś rodzaj melancholii w przyjaźni tych dwóch facetów, którzy całe życie rodzinne poświęcili sportowi. Ciekawe role tworzą też Kathryn Hahn jako żona Maddena i Sienna Miller jako pani Davis, Obie nieraz nadają ich relacjom ciepłego wymiaru, który też jednak jest rozegrany na letniej temperaturze. Można było z tego tercetu wyciągnąć o wiele więcej aktorskiego mięsa.

Rolę Maddena zagrać miał Will Ferrell, co może tłumaczyć jej specyficzny wymiar. To zupełnie inna komedia niż Cage’a, który swoje emploi budował do tej pory na specyficznym rodzaju humoru. W ostatnich latach Cage głównie parodiuje samego siebie, choć zaczynał przecież w tragikomediach braci Coen. Ferrell nadałby roli większej swojskości i wzbudziłby o wiele większą sympatię. Chciałbym jednak zobaczyć podobny film o Jacku Gmochu, który przecież w równie barwny i zabawny sposób komentuje mecze piłki nożnej w przerwach w studiu. Wyobrażacie sobie taki film na poważnie?