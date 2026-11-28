„Tysiąc złotych. Tyle kosztowało zbezczeszczenie pamięci Bohaterów Getta, żołnierzy Wojska Polskiego i ofiar Wołynia. Na tyle wyceniono próbę skłócenia Polaków z Ukraińcami” – napisał w sobotę na platformie X prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

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Poinformował, że policja zatrzymała pięć osób. „Wśród zarzutów jest działanie na rzecz obcego wywiadu przeciwko Polsce. Według śledczych to wywiad Federacji Rosyjskiej. Zlecenia przychodziły przez internetowy komunikator. Stawka? Tysiąc złotych” – dodał.

„Slava UPA” na pomnikach. Rafał Trzaskowski: Warszawiacy nie dali się skłócić

Trzaskowski podkreślił, że do podobnych aktów dewastacji doszło nie tylko w Warszawie. Jak przekazał, w Poznaniu identyczne napisy pojawiły się na trzech pomnikach, a zatrzymanym w tej sprawie również przedstawiono zarzuty działania na rzecz rosyjskiego wywiadu.

„Te same hasła, ten sam schemat. Jak widać, to nie wybryk, to seria” – stwierdził prezydent Warszawy. Podziękował także policjantom z Ursynowa i Mokotowa oraz prokuraturze. „Warszawiacy nie dali się skłócić. A farbę z cokołu da się zmyć. Tego, co wyszło na jaw – już nie” – dodał.

W nocy z 14 na 15 listopada na kilku warszawskich pomnikach pojawiły się napisy „Slava UPA”. Wcześniej podobne akty wandalizmu odnotowano na kilkunastu pomnikach w czterech polskich miastach. Do takiego zdarzenia doszło również w Gdańsku, gdzie zatrzymano 17-letniego obywatela Ukrainy. Usłyszał on zarzuty dotyczące niszczenia pomników i propagowania ustroju totalitarnego.

Według ustaleń śledczych podejrzani mogli działać w ramach zorganizowanej grupy i na rzecz rosyjskiego wywiadu. W sprawie zatrzymano łącznie pięć osób – czterech obywateli Ukrainy i Polaka. Dwóm mężczyznom zarzucono m.in. działanie na rzecz obcego wywiadu przeciwko Polsce.