W ubiegły piątek, we wczesnych godzinach porannych, podczas jednego z największych rosyjskich ataków na zachodnią Ukrainę, trzy obiekty naruszyły polską przestrzeń powietrzną w południowo-wschodniej części kraju. Jak ustalono, były to rosyjskie pociski manewrujące Ch-101. Ich uderzenia odnotowano w trzech miejscowościach: Nowym Lipowcu w województwie lubelskim oraz Rudniku i Mołodyczu na Podkarpaciu.

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Pojawiły się pytania, dlaczego żaden z obiektów nie został zestrzelony, choć szwedzki pilot otrzymał od NATO zgodę na użycie uzbrojenia. Dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych gen. broni Ireneusz Nowak wyjaśniał, że pilot nie był w stanie zidentyfikować obiektu, gdyż panowały „niezwykle trudne warunki pogodowe”.

Co robić z rosyjskimi rakietami nad Polską? Są wyniki sondażu

Były prezydent Bronisław Komorowski uważa, że rosyjskie pociski powinny być przechwytywane jeszcze nad terytorium Ukrainy, zanim dotrą do polskiej granicy. – Według mnie powinniśmy zestrzeliwać rosyjskie pociski jeszcze nad terytorium Ukrainy. Mówiłem o tym też na początku rosyjskiej agresji na Ukrainę, mówię i teraz. Wymagałoby to oczywiście zgody Ukrainy, zgody NATO, ale to byłoby dobre rozwiązanie – powiedział Komorowski, który mieszka w Budzie Ruskiej na Suwalszczyźnie, blisko granic z Rosją (Obwód Królewiecki), Litwą i Białorusią.

Za takim rozwiązaniem opowiadają się również niektórzy przedstawiciele wojska i polityki. Wśród nich są m.in. gen. rez. Jarosław Kraszewski oraz byli ministrowie spraw zagranicznych i obrony narodowej – Jacek Czaputowicz i Mariusz Błaszczak. Podobne postulaty zgłaszali także niektórzy przedstawiciele Konfederacji.

Co na ten temat sądzą Polacy? Z sondażu Instytutu Badań Pollster przeprowadzonego dla „Super Expressu” wynika, że większość badanych popiera zestrzeliwanie rosyjskich rakiet jeszcze nad Ukrainą. Takie rozwiązanie wskazało 53 proc. respondentów. Przeciwnego zdania było 26 proc. ankietowanych, natomiast 21 proc. nie miało wyrobionej opinii w tej sprawie.

Badanie przeprowadzono w dniach 24–25 listopada na próbie 1006 dorosłych Polaków.