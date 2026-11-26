O zdarzeniu poinformował oficjalny profil Krakowa w mediach społecznościowych, przekazując, że służby prowadzą na miejscu czynności sprawdzające.

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Służby wezwali pracownicy komunalni, którzy przyjechali śmieciarką opróżnić przyszpitalny pojemnik. Używane przez nich urządzenie do detekcji materiałów radioaktywnych wskazało ich obecność w kontenerze.

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Promieniowanie z kontenera. Wyznaczono strefę bezpieczeństwa, jest cały czas monitorowana

Jak dowiedziało się Polskie Radio 24 od st. asp. Macieja Podymkiewicza z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, zgłoszenie wpłynęło do strażaków w czwartek 26 listopada o godzinie 10.21.

Na miejsce skierowano specjalistyczną grupę ratownictwa chemiczno-ekologicznego straży pożarnej, która potwierdziła obecność niebezpiecznego materiału. Następnie wezwano sanepid i wyznaczono strefę bezpieczeństwa w promieniu kilkudziesięciu metrów wokół kontenera.

– Miejsce jest zabezpieczone, nikt się tam nie zbliża – przekazał st. asp. Maciej Podymkiewicz. Wyjaśnił, że ponieważ śmietnik znajduje się poza budynkiem szpitala, nie doszło do ewakuacji placówki. Strefa znaleziska jest na bieżąco monitorowana za pomocą przyrządów pomiarowych.

Portal KR24.pl zauważa, że Szpital Rydygiera deklaruje na swojej stronie, iż nie posiada stałych źródeł promieniowania. Może to oznaczać, że materiały radioaktywne pochodzą spoza tej placówki.