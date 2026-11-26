Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że jeśli prezydent Karol Nawrocki zawetuje uchwalone przez parlament zmiany w prawie aborcyjnym, zwróci się do Trybunału Konstytucyjnego o wykładnię w tej sprawie. Obie ustawy zostały już przyjęte przez Sejm i Senat, czekają na podpis prezydenta.

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Na początku listopada Czarzasty zapowiadał z kolei, że Trybunał Konstytucyjny mógłby uchylić swój poprzedni wyrok z 2020 roku.

– Ma on (Trybunał Konstytucyjny – przyp. J.S.) uchylać przepisy krzywdzące prawa i wolności obywatelskie, prawa człowieka, w tym prawa kobiet do aborcji. Może zmieniać swoje wcześniejsze decyzje – powiedział wówczas marszałek Sejmu.

Zmiana przepisów ws. aborcji. Czarzasty: Jeśli Nawrocki je zawetuje, zwrócę się do Trybunału Konstytucyjnego

Pod koniec października Sejm uchwalił ustawę dopuszczającą aborcję w przypadku ciężkiej wady płodu oraz nowelizację Kodeksu karnego dotyczącą częściowej dekryminalizacji aborcji. Zmiany zatwierdził Senat, czekają teraz na podpis prezydenta.

– Jeżeli pan prezydent Nawrocki zawetuje ustawę, to skorzystam z uprawnień, które są przy funkcji marszałka Sejmu i na pewno zwrócę się do Trybunału Konstytucyjnego o wykładnię w tej sprawie – zadeklarował lider Nowej Lewicy, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Czarzasty gościł w czwartek rano na youtubowym kanale Super Expressu. Był m.in. pytany, czy liczy na to, że TK w obecnym składzie wróci do orzeczenia w sprawie prawa aborcyjnego. Chodzi o orzeczenie, jakie zapadło w 2020 r. – TK uznał wówczas przesłankę o dopuszczalności aborcji w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu za niekonstytucyjną.

„Uważam, że tak. Nie wiem, czy sam z siebie, czy na wniosek. Ale ja obserwuję w tej chwili to, co zrobi pan prezydent Nawrocki z ustawą, która przeszła przez Sejm, dotyczącą powrotu tego stanu, jeżeli chodzi o prawa aborcyjne i wolnościowe kobiet sprzed decyzji Trybunału Konstytucyjnego, skandalicznej zresztą” – powiedział.

Prawo aborcyjne w Polsce po 2020 roku

Obowiązujące w Polsce od 1993 r. przepisy antyaborcyjne zostały zmienione po wyroku TK z października 2020 r. Wcześniej ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, zwana kompromisem aborcyjnym, zezwalała na dokonanie aborcji także w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu (art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy). Tę przesłankę do przerwania ciąży TK uznał za niekonstytucyjną, co wywołało falę protestów w całym kraju. Przepis ten utracił moc wraz z publikacją orzeczenia TK w styczniu 2021.