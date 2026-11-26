Zakład w Wykrotach był jedną z największych rosyjskich inwestycji w Polsce. Jego budowa kosztowała około 65 mln euro – pisze portal eluban.pl. Produkcja wełny skalnej ruszyła w marcu 2021 r., a fabryka zatrudniała blisko 200 osób. Po inwazji Rosji na Ukrainę działalność fabryki zamrożono. W lipcu 2024 r. rozpoczęła się sprzedaż majątku zakładu. Wpłynęło ponad 20 ofert, a rok później fabrykę przejęła spółka Holcim Polska, należąca do szwajcarskiego koncernu Holcim, która zapowiedziała kontynuację produkcji i utrzymanie zatrudnienia. Kolesnikow i Rybakow figurują na polskiej liście sankcji.

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Rosjanie domagają się od Polski blisko pół miliarda złotych odszkodowania

Oprócz Polski Rosjanie pozwali Bank Polski, Holcim AG, Holcim Polska oraz Czesława Rybaka, który był zarządcą przymusowym należących do Kolesnikowa i Rybakowa spółek Boerner Insulation i Boerner Service.

Powodowie żądają od pozwanych ponad 462 mln zł odszkodowania za wywłaszczenie aktywów oraz dodatkowych odsetek za korzystanie z nich w okresie od 1 lipca 2025 r. do dnia zapłaty.

Sąd w Moskwie odroczył sprawę

W środę sąd arbitrażowy w Moskwie odroczył rozpatrzenie sprawy na 15 kwietnia, ponieważ zabrakło dowodów potwierdzających, że zagraniczni pozwani zostali prawidłowo powiadomieni o postępowaniu. Wcześniej, podczas sierpniowego posiedzenia przygotowawczego, sąd odrzucił wniosek Kolesnikowa i Rybakowa o rozpoznanie sprawy w trybie niejawnym.