Sąd Okręgowy w Poznaniu skazał byłego działacza Platformy Obywatelskiej na osiem lat pozbawienia wolności. Sprawa dotyczy przestępstw seksualnych wobec małoletnich dziewczynek oraz utrwalania ich nagich wizerunków. Pokrzywdzonych jest 14 osób.

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Ze względu na charakter sprawy oraz wnioski stron postępowania Sąd Okręgowy w Poznaniu wyłączył jawność ponownego procesu apelacyjnego Piotra P. Do przestępstw objętych aktem oskarżenia miało dochodzić w latach 2021–2023 w Jastrowiu w powiecie złotowskim.

W czwartek poznański sąd, rozpatrując sprawę w drugiej instancji, obniżył dwie kary cząstkowe wymierzone oskarżonemu. Ostatecznie skazał go na łączną karę ośmiu lat więzienia. Piotr P. ma również zwrócić oskarżycielkom posiłkowym poniesione koszty sądowe.

Wyrok dla byłego działacza Platformy Obywatelskiej

Sędzia Alina Siatecka poinformowała, że sąd zdecydował o nieujawnianiu powodów rozstrzygnięcia. Jak wyjaśniła, cała rozprawa odbywała się z wyłączeniem jawności, dlatego również uzasadnienie wyroku nie mogło zostać przedstawione publicznie.

– Sąd postanowił wyłączyć w całości jawność w zakresie przytoczenia powodów wyroku, bo rozprawa odbywała się z wyłączeniem jawności – powiedziała sędzia.

Dodała, że nawet częściowe ujawnienie uzasadnienia mogłoby naruszyć dobra pokrzywdzonych. Na ogłoszeniu czwartkowego wyroku nie było prokuratora. Pełnomocniczka oskarżonego po zakończeniu rozprawy odmówiła rozmowy z dziennikarzami.

Wcześniej sąd w Złotowie skazał go na 11 lat więzienia

Pierwszy wyrok w tej sprawie zapadł w marcu 2025 roku. Sąd Rejonowy w Złotowie uznał wówczas Piotra P. za winnego doprowadzania małoletnich do innych czynności seksualnych oraz utrwalania ich nagiego wizerunku. Nieprawomocnie wymierzył mu karę 11 lat pozbawienia wolności.

Oprócz kary więzienia sąd orzekł wobec mężczyzny dożywotni zakaz zajmowania stanowisk, wykonywania zawodów i prowadzenia działalności związanych z wychowaniem, edukacją, opieką oraz leczeniem małoletnich.

Piotr P. otrzymał również 10-letni zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych i kontaktowania się z nimi. Został także zobowiązany do zapłaty zadośćuczynienia dziewczynkom w wysokości od 5 do 10 tys. zł.

Od tego rozstrzygnięcia apelację wniósł obrońca oskarżonego.

Sąd Najwyższy nakazał ponowne rozpoznanie apelacji

W styczniu 2026 roku Sąd Okręgowy w Poznaniu uchylił w całości wyrok Sądu Rejonowego w Złotowie i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia przez sąd pierwszej instancji. Z tą decyzją nie zgodziła się prokuratura, która złożyła skargę do Sądu Najwyższego.

Uchylenie wcześniejszego wyroku miało związek z dostrzeżonym przez sąd naruszeniem prawa oskarżonego do obrony. Po rozpoznaniu skargi prokuratury Sąd Najwyższy nakazał jednak ponowne przeprowadzenie postępowania apelacyjnego przez Sąd Okręgowy w Poznaniu.

To właśnie w ramach ponownego procesu apelacyjnego zapadł czwartkowy wyrok, w którym wymiar kary został obniżony z 11 do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Sprawa dotyczy 14 małoletnich dziewczynek

Sprawa wyszła na jaw po zgłoszeniu matki jednej z pokrzywdzonych dziewczynek. Piotr P. został zatrzymany pod koniec 2023 roku i tymczasowo aresztowany. Odpowiadał za doprowadzenie małoletnich poniżej 15. roku życia do innych czynności seksualnych oraz utrwalanie ich nagich wizerunków. Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Początkowo postępowanie dotyczyło wykorzystania seksualnego czterech dziewczynek oraz sfotografowania pięciu małoletnich. W toku śledztwa ustalono jednak, że liczba pokrzywdzonych jest większa. Ostatecznie w sprawie występuje 14 dziewczynek.

Jak informował lokalny portal asta24.pl, według ustaleń prokuratury Piotr P. miał zapraszać dziewczynki do swojego domu, a następnie pod pretekstem badań dotyczących wad postawy nakłaniać je do rozbierania się. Miał również wykonywać im zdjęcia, tłumacząc rodzicom, że fotografie są potrzebne do dokumentacji lekarskiej.

Piotr P. był wcześniej szefem powiatowych struktur Platformy Obywatelskiej w Złotowie. Trzykrotnie bez powodzenia ubiegał się również o stanowisko burmistrza Jastrowia.