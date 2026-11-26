Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 12 osób podejrzanych o udział w gangu zajmującym się handlem narkotykami. Według ustaleń śledczych grupa mogła wprowadzić na rynek ponad 50 kilogramów różnego rodzaju środków odurzających.

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Akcję przeprowadzono pod koniec października na terenie województwa łódzkiego. Zatrzymano 11 obywateli Polski oraz obywatelkę Ukrainy. Kolejną osobę doprowadzono do prokuratury z aresztu śledczego, gdzie przebywała w związku z innym postępowaniem.

Zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej

W Prokuraturze Okręgowej w Łodzi podejrzanym przedstawiono szereg zarzutów. Dotyczą one między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstw określonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Jednej z zatrzymanych osób zarzucono kierowanie grupą. Śledczy ustalili, że jej działalność mogła obejmować wprowadzenie do obrotu ponad 50 kg narkotyków.

Gotówka, samochody i narkotyki zabezpieczone przez CBŚP

Podczas przeszukań lokali zajmowanych przez podejrzanych funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 160 tys. zł w gotówce, pięć pojazdów o łącznej wartości przekraczającej 800 tys. zł oraz narkotyki.

Jak przekazał rzecznik CBŚP kom. Krzysztof Wrześniowski, wśród zabezpieczonych substancji znalazły się mefedron i marihuana.

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Sześć osób trafiło do tymczasowego aresztu

Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec sześciu podejrzanych. Pozostałe osoby objęto innymi środkami procesowymi.

Śledczy ustalili również, że dwie z zatrzymanych osób są powiązane ze środowiskiem pseudokibiców jednego z łódzkich klubów sportowych.

W działaniach uczestniczyli funkcjonariusze Wydziału w Toruniu Zarządu w Bydgoszczy CBŚP. Akcję prowadzono pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Łodzi.