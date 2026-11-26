Według ustaleń śledczych grupa mogła wprowadzić na rynek ponad 50 kilogramów różnego rodzaju narkotyków.
Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 12 osób podejrzanych o udział w gangu zajmującym się handlem narkotykami. Według ustaleń śledczych grupa mogła wprowadzić na rynek ponad 50 kilogramów różnego rodzaju środków odurzających.
Akcję przeprowadzono pod koniec października na terenie województwa łódzkiego. Zatrzymano 11 obywateli Polski oraz obywatelkę Ukrainy. Kolejną osobę doprowadzono do prokuratury z aresztu śledczego, gdzie przebywała w związku z innym postępowaniem.
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W Prokuraturze Okręgowej w Łodzi podejrzanym przedstawiono szereg zarzutów. Dotyczą one między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przestępstw określonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.
Jednej z zatrzymanych osób zarzucono kierowanie grupą. Śledczy ustalili, że jej działalność mogła obejmować wprowadzenie do obrotu ponad 50 kg narkotyków.
Podczas przeszukań lokali zajmowanych przez podejrzanych funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 160 tys. zł w gotówce, pięć pojazdów o łącznej wartości przekraczającej 800 tys. zł oraz narkotyki.
Jak przekazał rzecznik CBŚP kom. Krzysztof Wrześniowski, wśród zabezpieczonych substancji znalazły się mefedron i marihuana.
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Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec sześciu podejrzanych. Pozostałe osoby objęto innymi środkami procesowymi.
Śledczy ustalili również, że dwie z zatrzymanych osób są powiązane ze środowiskiem pseudokibiców jednego z łódzkich klubów sportowych.
W działaniach uczestniczyli funkcjonariusze Wydziału w Toruniu Zarządu w Bydgoszczy CBŚP. Akcję prowadzono pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Łodzi.
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