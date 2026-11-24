Funkcjonariusze CBZC ustalili, że w aptekach w Poznaniu dochodzi do powtarzających się prób realizacji recept na te same produkty lecznicze.
– Recepty były wystawiane przez konkretnych lekarzy, ale przedstawiane przez różne osoby; jeden sprawca realizował kilkanaście recept na ten sam lek opioidowy z danymi różnych pacjentów – relacjonował PAP st. post. Michał Pietraszko z zespołu prasowego CBZC.
Policja we współpracy z lekarzami i farmaceutami przeprowadziła analizę recept. Posterunkowy zaznaczył, iż wykazano, że większość recept realizowana była w tych samych aptekach – nie tylko w stolicy Wielkopolski, ale też m.in. Bydgoszczy, Łodzi i Trójmieście.
Policjanci z CBZC doszli do wniosku, że sprawcy są zainteresowani lekami z uwagi na zawartą w nich substancję czynną – narkotyczną. Środek na receptę, który kupowali, jest w warunkach leczniczych przeznaczony wyłącznie dla pacjentów z silną tolerancją na opioidy, w innym przypadku jedna tabletka może odurzyć kilka osób – wyjaśnił rozmówca agencji.
Według śledczych, w różnych konfiguracjach osobowych i różnym czasie podejrzani mieli zrealizować co najmniej kilkadziesiąt fałszywych recept. W ten sposób mieli pozyskać do dalszej sprzedaży prawie 10 tys. tabletek. Były one sprzedawane w kraju za pomocą platform komunikacji cyfrowej – podał Michał Pietraszko .
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Zatrzymano pięć osób, wśród nich osobę podejrzewaną o koordynowanie przestępczej akcji; znaleziono prawie 2 tys. tabletek, gotówkę i dokumentację związaną z wykupem leków oraz nośniki danych. Informatycy śledczy CBZC mają je poddać wnikliwym badaniom.
Dwie osoby zostały tymczasowo aresztowane, pozostała trójka ma zakaz opuszczania kraju i dozór policji. CBZC nie wyklucza kolejnych zarzutów dla podejrzanych oraz osób, które miały współuczestniczyć w ich działaniach. Za omawiane przestępstwa grozi do 10 lat więzienia.
Postępowanie w tej sprawie Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzi pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Poznań Stare Miasto.
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