Trump oburzony decyzją Newsoma. Gubernator Kalifornii nie pozostaje mu dłużny
Trump skrytykował decyzję Newsoma podczas wydarzenia zorganizowanego w Departamencie Sprawiedliwości. Do zabrania głosu zaproszono rodziny ofiar przestępstw popełnionych przez skazańców, którym gubernator darował karę śmierci. Prezydent ocenił, że decyzja gubernatora Kalifornii to „jeden z najbardziej szokujących aktów niesprawiedliwości” w historii USA i „parodia sprawiedliwości”.
Zarzucił Newsomowi, swojemu politycznemu przeciwnikowi, że „stanął po stronie morderców i zabójców dzieci”, i oświadczył, że nie może na to pozwolić. Ogłosił również, że na jego prośbę do Kongresu wniesiono projekt ustawy zaostrzającej przepisy dotyczące kary śmierci w USA.
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Newsom poinformował na początku listopada, że zdecydował się darować życie wszystkim 548 więźniom skazanym w Kalifornii na karę śmierci. Gubernator zamienił ich wyroki na dożywotnie pozbawienie wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia. Oświadczył, że podjął tę decyzję, ponieważ uważa karę śmierci za moralnie niedopuszczalną. To największa w historii współczesnych Stanów Zjednoczonych zbiorowa zamiana wyroków śmierci na inne kary – podkreślił „The New York Times”.
W Kalifornii od 20 lat nie wykonano żadnej egzekucji. Nic nie wskazywało również na to, by w najbliższym czasie miało dojść do wznowienia wykonywania kary śmierci. Jednak ze względu na swoją skalę decyzja Newsoma ma szczególne znaczenie. W Kalifornii na wykonanie wyroku śmierci oczekiwało więcej więźniów niż w jakimkolwiek innym stanie, a decyzja gubernatora oznacza zamianę około jednej czwartej wszystkich obowiązujących wyroków śmierci w Stanach Zjednoczonych na kary dożywocia – zauważył dziennik.
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Newsom ogłosił swoją decyzję na dwa miesiące przed zakończeniem kadencji. Polityk Partii Demokratycznej rozważa ubieganie się o urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jak zauważył „The New York Times”, posunięcie to może przysporzyć mu poparcia wśród liberalnych wyborców podczas prawyborów Partii Demokratycznej, ale prawdopodobnie narazi go na krytykę i ataki ze strony przeciwników politycznych w wyborach powszechnych.
– Nie będę przyjmował pouczeń na temat odpowiedzialności od prezydenta, który wykorzystywał prawo łaski, by pomóc zamożnym przyjaciołom i partnerom biznesowym uniknąć odpowiedzialności, podczas gdy ofiary wciąż muszą walczyć o odzyskanie tego, co im skradziono. Wymiar sprawiedliwości powinien służyć obywatelom, a nie interesom politycznym osób sprawujących władzę – oświadczył Newsom, odnosząc się do przemówienia Trumpa.
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Zapytany, dlaczego nie poddał kwestii kary śmierci pod głosowanie obywateli, Newsom odpowiedział, że miał „konstytucyjne prawo” do podjęcia takiej decyzji.
– Być może jestem pierwszym, który spotkał się z tego rodzaju reakcją urzędującego prezydenta Stanów Zjednoczonych, występującego w Departamencie Sprawiedliwości w towarzystwie dyrektora FBI. To dopiero przykład wykorzystywania aparatu państwa do celów politycznych – dodał.
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