Cyberatakom – jak informują przedstawiciele administracji USA – miały też towarzyszyć groźby i ostrzeżenia wysyłane załogom statków, a dotyczące podłożenia bomb lub sugerujące, że statki mogą być celem ataków.

Reklama Reklama

Głównym podejrzanym o przeprowadzenie cyberataków jest Iran, ale władze USA biorą pod uwagę również możliwość zaangażowania Rosji.

Iran próbuje zastraszyć armatorów i zakłócić funkcjonowanie kluczowych szlaków morskich?

Administracja USA obawia się, że rosnąca liczba cyberataków oraz pojawiające się groźby oznaczają, iż Iran próbuje zastraszyć armatorów, zakłócić funkcjonowanie kluczowych szlaków morskich lub doprowadzić do eksplozji w jednym z dużych portów, znajdującym się z dala od Bliskiego Wschodu. Żegluga opiera się na zintegrowanych systemach, których naruszenie mogłoby doprowadzić do eksplozji, zderzenia z inną jednostką lub wycieku ropy – zauważył „WSJ”.

Pierwsze doniesienia o cyberatakach pojawiły się na irańskich i rosyjskich stronach internetowych oraz na kanałach w komunikatorze Telegram. W części publikacji powiązano ataki z konfliktem między USA a Iranem, przedstawiając Stany Zjednoczone jako niewiarygodnego partnera w sektorze energetycznym. W niektórych przypadkach załogi statków nawet nie zdawały sobie sprawy, że ich jednostki padły ofiarą cyberataków – twierdzą amerykańscy urzędnicy.

Transport morski na świecie Foto: PAP

W ostatnich tygodniach straż przybrzeżna USA miała wysłać zespoły ds. ochrony cybernetycznej do co najmniej czterech statków, które zbliżały się do amerykańskich wybrzeży, w celu neutralizacji zagrożeń. Pozostałe zaatakowane statki znajdują się w pobliżu Europy i Azji – wynika z informacji przekazanych przez osoby znające kulisy incydentów. Sprawcy ataków mają wykorzystywać lukę w zabezpieczeniach routerów firmy Fortinet, które są powszechnie stosowane w branży morskiej.

Załogi statków otrzymują pogróżki w języku urzędowym Iranu

We wrześniu „WSJ” poinformował o dwóch cyberatakach, których celem były statki VL Prosperity i Kohaku. Obie jednostki zmierzały do Teksasu, gdy zostały zaatakowane. Załogi statków miały otrzymać groźby dotyczące bomb. Na pokłady obu jednostek, w celu neutralizacji zagrożeń, weszły zespoły ds. cyberbezpieczeństwa amerykańskiej straży przybrzeżnej. Groźbę dotyczącą bomby otrzymał też statek Vivit Africa, który przewoził skroplony gaz ziemny z USA do Włoch.

Jeden z europejskich armatorów poinformował, że w ubiegłym miesiącu dwóch oficerów należącego do niego statku otrzymało na telefony komórkowe wiadomości z pogróżkami. Do zdarzenia doszło podczas transportu gazu ziemnego z Luizjany do dwóch portów na Morzu Śródziemnym. Wiadomości zawierały groźby: „Zdradzieckie statki spłoną w piekle”, „Nie ma zawieszenia broni” oraz „Będziemy was ścigać na całym świecie”.

Pojawiły się też doniesienia o załogach statków otrzymujących wiadomości z pogróżkami napisane w języku farsi (urzędowy język Iranu). Według źródła w wiadomościach ostrzegano załogi, aby nie załadowywały na pokład amerykańskich towarów.

Według jednego z przedstawicieli administracji Donalda Trumpa nie znaleziono dowodów potwierdzających zaangażowanie Iranu w te działania.