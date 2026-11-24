Wiele osób traktuje ekonomię jak fizykę klasyczną (może dlatego, że obie opisują rzeczywistość za pomocą liczb), w której światem materialnym rządzą obiektywne, sprawdzone prawa, jak choćby prawo powszechnego ciążenia. Tymczasem nauka o ekonomicznych zachowaniach społeczeństwa bliższa jest socjologii, a niekiedy antropologii.

Czy wyższy dochód mężczyzny zapewnia większe powodzenie u kobiet?