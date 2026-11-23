Docelowo w nowym kompleksie zatrudnienie może znaleźć 40 tys. osób. Inwestycja w Polsce ma stanowić ważny element niezależnego od Chin łańcucha dostaw w Europie Środkowo-Wschodniej.

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Park technologiczny w Miękini. Stopniowa rozbudowa na 150 hektarach

Podczas pobytu w Warszawie minister gospodarki Tajwanu odniósł się do doniesień o skali planowanego przedsięwzięcia pod Wrocławiem. – Mogę potwierdzić, że w parku technologicznym będzie praca dla 40 tysięcy osób, ale nie dla wszystkich od razu, ponieważ inwestycja będzie rozwijana stopniowo. Całkowita powierzchnia działki w Miękini wynosi około 150 hektarów, natomiast w pierwszym etapie park TEEMA zajmie 50 hektarów – powiedział Ming-Hsin Kung w rozmowie z portalem WNP.

Minister gospodarki Tajwanu wskazał trzy główne filary przyszłej współpracy technologicznej: sztuczną inteligencję, cyberbezpieczeństwo oraz przemysł dronowy. Jak podkreślił, Tajwan widzi w Polsce partnera m.in. do produkcji dronów bez chińskich części.

Kiedy powstanie park technologiczny? List intencyjny w 2027 r.

Podczas TEEMA Technology Park Industry Day w Warszawie polski wiceminister rozwoju i technologii Michał Jaros przekazał, że podpisanie listu intencyjnego w sprawie inwestycji jest spodziewane w pierwszym kwartale 2027 r. Potwierdza to również minister gospodarki Tajwanu.

– TEEMA spodziewa się podpisania listu intencyjnego w przyszłym roku. Rząd w pełni popiera ten projekt i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc. Tajwan jest dobrze przygotowany do inwestycji w Polsce. Teraz chodzi o to, żeby wybrać odpowiedni moment na podpisanie listu intencyjnego i działanie – przyznaje przedstawiciel rządu Tajwanu w wywiadzie dla WNP.

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