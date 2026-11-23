Dynamika wynagrodzeń okazała się zbliżona do średniej prognoz ekonomistów, która zakładała wzrost o 5,9 proc. r/r. Z kolei w przypadku zatrudnienia konsensus rynkowy przewidywał spadek o 0,8 proc. r/r.

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Kwotowo, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 9405,19 zł, co oznacza wzrost o około 540 zł rok do roku.

W ujęciu realnym, czyli po korekcie o inflację (3,5 proc. r/r), przeciętne wynagrodzenie urosło w październiku o około 2,5 proc. To nieco wyższy wynik niż w sierpniu i wrześniu (1,6-2 proc.) - dzięki niższej inflacji m.in. po powrocie programu CPN. Wpisuje się jednak w obraz hamowania realnej dynamiki płac na przestrzeni ostatnich kwartałów.

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Sektor przedsiębiorstw to nie cała gospodarka

Warto pamiętać, że publikowane co miesiąc dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach dotyczą sektora przedsiębiorstw, a nie całej gospodarki narodowej. Obejmują firmy zatrudniające co najmniej 10 osób, działające w wybranych branżach, m.in. przemyśle, budownictwie, handlu, transporcie i usługach. Nie obejmują natomiast m.in. administracji publicznej, edukacji, ochrony zdrowia czy rolnictwa.

Szerszy obraz rynku pracy pokazują dane o gospodarce narodowej, publikowane kwartalnie. Według GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wyniosło w trzecim kwartale 2026 r. 9317,01 zł i było o 6,2 proc. wyższe niż rok wcześniej. To szersza miara obejmująca również pracowników spoza sektora przedsiębiorstw.

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